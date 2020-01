„Viele Diskussionen zum Klimaschutz werden abgeblockt“

Frau Wielgoß, es gab ja schon lange keinen echten harten Winter mehr. Merken Sie den Klimawandel eigentlich am Verkauf von Wärme?

Tanja Wielgoß: Ja, natürlich. Die knackig kalten Winter sind eher selten geworden. Aber unter zehn Grad Außentemperatur wird immer Wärme verkauft. Da möchte niemand in seiner Wohnung frieren. Wir befürchten nicht, dass unser Geschäft wegbricht.

Kann man das denn quantifizieren, wie viel weniger die Berliner verbrauchen?

Wir registrieren, dass der Wärmeabsatz pro Wohneinheit leicht abnimmt. Seit 2014 liegen die tatsächlichen Temperaturen in den Wintermonaten konstant über unseren Planzahlen. Hieraus resultiert das Gros der Reduzierung des relativen Wärmeabsatzes. Gute Dämmung sehen wir vor allem im Neubau, der in Berlin und bei unseren Kunden nur einen sehr kleinen Anteil ausmacht. Andererseits wird es im Sommer aber auch so heiß, dass wir mehr Kälte verkaufen. Unsere Anlagen im Kältenetz am Potsdamer Platz sind zum Beispiel in den 90er-Jahren auf Temperaturen von höchstens 32 Grad ausgerichtet worden. 20 Jahre später stellen wir fest, dass dies nicht mehr reicht, es gab in den letzten Sommern viel mehr Hitzetage weit über 32 Grad. Deshalb sind wir dabei, die Anlagen auch für diese neuen Bedingungen umzurüsten.

Lässt sich die Produktion in den Kraftwerken eigentlich leicht hoch- und runterfahren?

Das hängt von der Art des Kraftwerks ab. Gas-Anlagen wie etwa unser Heizkraftwerk Mitte haben den Riesenvorteil, dass wir sie flexibel fast auf Knopfdruck an- und abschalten können. Bei Kohlekraftwerken geht das nicht, die haben lange Anfahrzeiten.

Eine Machbarkeitsstudie hat den Ausstieg aus dem Brennstoff Kohle bis 2030 für möglich befunden. Stattdessen wollen Sie auf Gas setzen. Verstehen Sie, dass es daran viel Kritik von Klimaschützern gibt, denn Gas ist ja immer noch ein fossiler Brennstoff?

Wir hatten in der begleitenden Arbeitsgruppe zu dieser Studie anfangs noch viel mehr Kritik. Die Annahme von vielen dort war, es würde ganz einfach gehen, die Kohle schon bis 2025 zu ersetzen und vollständig regenerativ zu werden. Im Laufe des Prozesses haben die meisten verstanden – übrigens auch wir selbst, dass es sich um einen sehr komplexen Prozess handelt und es nicht so einfach geht. Ich kann in einer Stadt bei Weitem nicht so viel Energie mit Solarthermie und Wind erzeugen, wie ich brauche. Ich müsste aber in der Stadt selbst die Wärme produzieren, denn diese kann ich – anders als den Strom – nicht über sehr lange Distanzen transportieren. Solarenergie klappt im Übrigen auch deshalb nicht wirklich, weil ich im Winter einen viel höheren Wärmebedarf habe als im Sommer, also dann wenn ich so gut wie keine Energieausbeute aus der Sonne habe. Solarthermie löst deshalb mein Problem nicht. Wir sind alle regenerativen Energiemengen durchgegangen: Von der Wärmeerzeugung durch Kohle, die wir nicht mehr nutzen wollen, ersetzen wir 40 Prozent durch regenerative Quellen und Abwärme und 60 Prozent durch Gas. Wir haben natürlich immer die Perspektive im Blick, auch das Gas mittelfristig ersetzen zu wollen.

Ab wann denken Sie ist es möglich, Berlins Fernwärme komplett CO 2 -frei zu erzeugen?

Als Vattenfall haben wir uns das Ziel 2045 gesetzt. Es wird viel zu Gas und Gas-Ersatz geforscht. Wir haben den Riesenvorteil, dass wir nicht unser ganzes Netz erneuern müssen, sondern „nur“ die Kraftwerke anders betreiben.

Sie rechnen also mit technischem Fortschritt, ohne den eine CO 2 -freie Wärme nicht zu machen ist?

Wir sind jetzt schon dran, bauen etwa in den Niederlanden ein Wasserstoff-Kraftwerk. In Marzahn testen wir, ob wir Mitte der 2020-er Jahre dort einen relevanten Anteil an Wasserstoff zuführen können. Wir schauen also nicht nur zu, sondern entwickeln mit Herstellern zusammen Lösungen.

Was wird das für die Kosten bedeuten? Die werden doch steigen, oder?

Natürlich gehen die Kosten nach oben, wenn ich Technik ersetzen muss. Aber andere Systeme als die Fernwärme wird es stärker treffen. Städte verbrauchen 70 bis 80 Prozent der Energie in Deutschland. Davon ein Viertel für Wärme. Die wird hierzulande durch Öl, Gas, Kohle oder – im Fall der Fernwärme durch industrielle- oder Abfall-Abwärme erzeugt. Bei der Fernwärme haben wir den Vorteil, dass wir schon seit langer Zeit Sektorkopplung betreiben: Das heißt, wir erzeugen Strom und nutzen die entstehende Abwärme für die Heißwassererzeugung. Auch dadurch dürften die Umstellungskosten bei der Fernwärme geringer sein als die der anderen Systeme.

Wie verändert der steigende CO 2 -Preis, den die Bundesregierung in ihrem Klimapaket beschlossen hat, die Geschäftsgrundlage für die Energiewende?

Wir sind froh darüber. Die Branche hat sich immer beklagt, dass wir die einzigen Wärmeerzeuger sind, die schon einen CO 2 -Preis bezahlen. Fernwärme nimmt am Emissionshandel teil. Wir zahlen heute schon die 25 Euro pro Tonne CO 2 , also den derzeitigen Börsenpreis, die jetzt beschlossen wurden. Die dominanten anderen Heizvarianten wie Ölkessel- und Gasanlagen werden bisher nicht bepreist. Jetzt wird der Wettbewerb gerechter.

Und Ihre relative Position verbessert sich …

Ja. Es ist wichtig, dass sich die Verhältnisse gleichen. Und wenn ich etwas für den Klimaschutz erreichen will, muss ich das, was ich reduzieren will, mit einem Preis versehen. Sonst wird Klimaschutz nicht gelingen. Schweden hat den CO 2 -Preis bereits 1991 eingeführt. Der liegt dort übrigens derzeit bei 115 Euro.

Wie stark belastet denn der CO 2 -Preis die Wärmerechnung Ihrer Kunden?

Das kommt auf die Erzeugungsart an. Wärmeerzeugung mit Kohle verursacht mehr CO 2 -Emissionen als die mit Gas. Entsprechend fallen hier höhere CO 2 -Abgaben an. Wenn wir hingegen, wie in Köpenick teilweise und im Märkischen Viertel komplett regenerativ produzieren, zahlen wir entsprechend weniger oder nichts. Im Durchschnitt macht der CO 2 -Preis bei uns ungefähr einen Anteil von knapp sechs Prozent an der Wärmerechnung aus.

Fernwärme konkurriert oft mit dezentralen Lösungen wie Block-Heizkraftwerken. Wann sind Sie die günstigere Option?

Das Wort Fernwärme suggeriert ja, die Wärme käme aus Sibirien. Dabei produzieren wir unsere Stadtwärme sehr lokal. Immer dann, wenn eine unserer Leitungen in der Nähe liegt, ist Fernwärme eine sehr gute Option. Wir sehen uns als Zukunftslösung. Fernwärmekunden sparen im Schnitt eine Tonne CO 2 pro Haushalt und Jahr im Vergleich zu den klassischen Verbrenner-Lösungen, also Öl- oder Gasheizungen.

Vattenfall baut sein Kraftwerkssystem um. Wie viel werden Sie in Berlin in die Energiewende investieren?

Allein bis 2030 rechnen wir mit 1,5 bis zwei Milliarden Euro. Wir müssen diesen größeren Umbau erst einmal stemmen. 2030 ist das nächste große Etappenziel mit dem Aus für die Kohle. 2017 war das erste mit dem Ausstieg aus der Braunkohle. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt. Wir arbeiten etwa mit den Wasserbetrieben und der BSR zusammen, um Wasser-Abwärme und den Dampf des verbrannten Mülls noch effizienter zu nutzen.

Jetzt hat der Senat die Klimanotlage ausgerufen. Was würden Sie empfehlen, um den Klimaschutz zu verschärfen?

Ich finde gut, dass von Notlage und nicht von Notstand die Rede ist. Mir persönlich ist in der Klimadiskussion wichtig, dass man nicht die Pluralität der Meinungen vergisst und sich klarmacht, dass wir immer wieder Kompromisse finden müssen, so wie wir es bei unserer Machbarkeitsstudie geschafft haben. Wir sollten nicht „Notstand“ rufen und brachial vorgehen. Denn wir brauchen die gesellschaftliche Akzeptanz.

Fridays for future in Reinkultur ist also nicht Ihres?

Natürlich ist es positiv, dass dort weitergehende Forderungen vorgetragen werden, als wir glauben umsetzen zu können. Aber niemand darf sagen, der Planet habe 42 Grad Fieber, es wird nicht mehr diskutiert. Wir haben zu lange für eine pluralistische Gesellschaft gekämpft. Es gibt unterschiedliche Ziele.

Das sehen wir in Berlin mit dem Mietendeckel. Natürlich passt eine Mietbegrenzung nicht wirklich zusammen mit dem Vorsatz, die Gebäude zu sanieren und zu dämmen.

Da müsste es also massiv Fördermittel geben, um die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen?

Wenn man das Ziel verfolgt, Mieter zu entlasten und etwas für den Klimaschutz zu tun, dann auf jeden Fall.

Auf der Liste möglicher Maßnahmen der Senatorin Regine Günther nach der Klimanotlage steht ein Verbot von Ölheizungen. Das muss doch in Ihrem Sinne sein, oder?

Auch die Bundesregierung will ja Ordnungsrecht nutzen. Das ist aber auch im Interesse der Bürger. Wer sich 2025 noch eine Ölheizung ins Haus stellt, wird später aufgrund des CO 2 -Preises immens viel bezahlen. Insofern ist das der richtige Weg. Diese Umkehr ist wichtig, denn bis vor Kurzem wurden Ölkessel noch von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert.

Sie waren BSR-Chefin, sind jetzt bei Vattenfall Wärme. Die Müllverbrennung soll einen wichtigen Beitrag zur Wärmeproduktion leisten. Kritiker sagen, Müll sei kein erneuerbarer Brennstoff. Welche Rolle sehen Sie für den Abfall in diesem Zusammenhang?

In Kopenhagen basiert die Geschichte der nachhaltigen Stadt auf einer sehr effizienten Müllverbrennungsanlage, auf der man sogar Ski laufen kann. Auch in Wien und Oslo setzen sie zu großen Teilen auf „Waste to Energy“. Hamburg baut seine dritte Müllverbrennungsanlage. Die Lausitz plant eine. Da frage ich mich, ob es besser ist, den Müll in die Lausitz zu fahren, als ihn hier zu nutzen. Wir sollten den Müll dort verbrennen, wo er anfällt. Natürlich ist Müllvermeidung die beste Lösung. Aber realistisch ist die Erwartung nicht, Abfall in wenigen Jahren weitgehend zu vermeiden. Der Abfall-Entsorger kann auch die Gebühren senken, wenn er den Müll als Energieträger verkaufen kann. Hier hat man einen schönen Kreislauf.

Sehen Sie zu viel Hysterie in dem Thema Klimaschutz und einen zu wenig klaren Blick auf die meistens naturwissenschaftlichen Grundlagen?

Ich bedauere, dass Fakten nicht erst mal auf den Tisch gelegt werden, sondern dass viele Diskussionen von vorneherein abgeblockt werden.

Die Stadt Berlin hatte versucht, auch für das Fernwärmesystem eine Regulierungskompetenz zu bekommen oder das Netz sogar per Konzession zu vergeben. Sind diese Versuche noch im Gange?

Aktuell sind wir alle mit der Aufgabe des Kohleausstiegs und dem Verzicht auf fossile Brennstoffe befasst, sodass das Thema in den Hintergrund getreten ist. Und wir integrieren schon jetzt grüne Wärme ins Netz. Wir laden alle ein, etwa ihre Abwärme in unser Netz einzuspeisen, wie es KPM, die Königliche Porzellanmanufaktur schon macht. Nur akzeptieren wir nicht, dass mit der Einspeisung zum Beispiel von Gas über BHKWs im Sommer die Fernwärme an Nachhaltigkeit verliert.

Aber wenn jetzt der Senat die Fernwärme kontrollierte, würde der auch nichts Wesentliches anders machen als Vattenfall?

Inhaltlich glaube ich das nicht. Um eine riesige Infrastrukturaufgabe zu stemmen, braucht man sehr viel unternehmerische Tatkraft. Die bringen wir mit. Uns tut es dabei gut, dass wir ein internationales Unternehmen sind. Die Kollegen in den Niederlanden oder in Schweden bringen sehr viel Wissen mit ein. Wir brauchen internationales Know-how.