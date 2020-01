Berlins erstes Neujahrsbaby hat noch keinen Namen

Berlin. Wenige Augenblicke nach Anbruch der 20er Jahre sind in Berlin die ersten Babys zur Welt gekommen. Um 0.02 Uhr wurde ein Junge im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe im Stadtteil Kladow geboren, wie eine Hebamme der Klinik am Mittwoch mitteilte. Der Name des 3870 Gramm schweren und 54 Zentimeter großen Babys stehe noch nicht fest.

Kurz danach - um 0.03 Uhr - sei auch im Vivantes Humboldt-Klinikum ein Junge geboren worden, sagte eine Sprecherin. Er heiße Nymar und wiege 3610 Gramm. In allen sechs Geburtskliniken von Vivantes seien in der Neujahrsnacht Kinder zur Welt gekommen. In der Charité-Klinik Campus Mitte freuen sich die Eltern der am frühen Morgen geborenen Rumen und Maxim: Ihre Söhne sind Zwillinge.