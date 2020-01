Bewegliche Feiertage 2020: Lange Wochenenden im Frühling

Berliner Arbeitnehmer können sich durch die diesjährige Verteilung der beweglichen Feiertage auf mehrere lange Wochenenden vor allem im Mai freuen. Dafür rutscht im Herbst der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober auf einen Samstag.

Das Jahr 2020, das als Schaltjahr auch einen 29. Februar hat, im Überblick:

8. März: Nachdem Neujahr auf einem Mittwoch lag, fällt der zweite reguläre Feiertag des Jahres, der Internationale Frauentag am 8. März, auf einen Sonntag. Dafür gibt es aber einen Ausgleich im Mai.

Ostern: Das viertägige Osterfest von Karfreitag, den 10. April, bis Ostermontag, den 13. April, ist das höchste christliche Fest in Deutschland mit zwei Feiertagen. Wer vor oder nach Ostern vier Tage Urlaub nimmt, kann acht Tage ausspannen.

1. Mai: Drei Wochen später folgt am 1. Mai der nächste Feiertag. Er liegt auf einem Freitag und bietet das zweite verlängerte Wochenende des Frühlings.

8. Mai: Einmalig ist in diesem Jahr in Berlin auch der 8. Mai ein Feiertag. Er erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Weil auch dieser Feiertag ein Freitag ist, ergibt sich erneut ein langes Wochenende.

Himmelfahrt: Der erste echte Brückentag bietet sich am Freitag nach Christi Himmelfahrt, dem 21. Mai, an. So ergeben sich vier freie Tage.

Pfingsten: Am 31. Mai und 1. Juni folgt das Pfingstfest. Der Pfingstmontag ist überall in Deutschland Feiertag. Wer von Christi Himmelfahrt bis Pfingstmontag Ferien machen will, erhält für sechs Urlaubstage zwölf freie Tage am Stück.

Tag der Deutschen Einheit: Der 3. Oktober fällt als zusätzlicher arbeitsfreier Tag aus, weil er auf einem Sonntag liegt.

Weihnachten: Heiligabend wird in diesem Jahr an einem Donnerstag gefeiert. Damit liegt der zweite Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember auf einem Samstag.

Ausblick auf 2021: Aus Sicht der Arbeitnehmer ist der Blick auf die beweglichen Feiertage ein Jahr später weniger erfreulich. Zwar landet der 8. März dann auf einem Montag. Aber der 1. Mai wird ein Samstag und der 3. Oktober ein Sonntag. Und auch die beiden Weihnachtsfeiertage fallen auf ein Wochenende.