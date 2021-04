1. Mai in Berlin: Diese Supermärkte haben am Feiertag geöffnet

Der 1. Mai in Berlin fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend. Was das für den Wocheneinkauf bedeutet.

Berlin. In den kommenden Tagen wird es voraussichtlich in den Supermärkten voller werden als sonst. Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend. Das bedeutet, dass die Supermärkte, Drogerien und Discounter an diesem gesetzlichen Feiertag geschlossen bleiben. Der Einkauf wird sich deswegen auf die Tage davor und vor allem auf den Freitag verlagern.

Falls Sie es trotzdem nicht schaffen, Ihren Einkauf vor dem Feiertag zu erledigen, haben wir eine kleine Übersicht zusammengestellt, welche Supermärkte in Berlin am 1. Mai geöffnet haben.

1. Mai in Berlin - diese Supermärkte haben geöffnet:

Ullrich U- & S-Bahnhof Zoologischer Garten

Hardenbergstraße 25

10623 Berlin

1. Mai 2021: geöffnet von 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Rewe Am Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin/Friedrichshain

1. Mai 2021: geöffnet von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Rewe Supermarkt Berliner Hauptbahnhof

Europaplatz 1

10557 Berlin

1. Mai 2021: geöffnet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr

EDEKA Bahnhof Lichtenberg

Weitlingstr. 22

10317 Berlin

1. Mai 2021: geöffnet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr

EDEKA am Bahnhof Südkreuz

Hildegard-Knef-Platz 1

10829 Berlin

1. Mai 2021: geöffnet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr

EDEKA Bahnhof Friedrichstraße

Friedrichstr. 142

10117 Berlin

1. Mai 2021: geöffnet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Denn's Biomarkt im Bahnhof Gesundbrunnen

Hanne-Sobek-Platz

13357 Berlin

1. Mai 2021: geöffnet von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr.



