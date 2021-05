Christi Himmelfahrt: Diese Berliner Supermärkte haben geöffnet

Die allermeisten Supermärkte, Discounter und Drogerien bleiben an Christi Himmelfahrt in Berlin geschlossen. Doch einige Märkte dürfen öffnen, obwohl Feiertag ist.

Berlin. Christi Himmelfahrt ist ein gesetzlicher Feiertag, Geschäfte und Supermärkte haben in der Regel geschlossen. Einige Ausnahmen gibt es aber in Berlin. Wer also vor dem langen Wochenende noch etwas vergessen hat, kann am Donnerstag einen Abstecher zu einigen Supermärkten machen. Eine Liste von Märkten, die an diesem Feiertag, 13. Mai 2021, geöffnet haben.

Christi Himmelfahrt in Berlin: Diese Supermärkte haben geöffnet

Ullrich am U- & S-Bahnhof Zoologischer Garten

Hardenbergstraße 25

10623 Berlin-Charlottenburg

13. Mai 2021: geöffnet von 9 bis 22 Uhr

Hardenbergstraße 25 10623 Berlin-Charlottenburg 13. Mai 2021: geöffnet von 9 bis 22 Uhr Rewe am Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin-Friedrichshain

13. Mai 2021: geöffnet von 6 Uhr bis 22 Uhr

Am Ostbahnhof 9 10243 Berlin-Friedrichshain 13. Mai 2021: geöffnet von 6 Uhr bis 22 Uhr Penny am Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 9

10243 Berlin-Friedrichshain

13. Mai 2021: geöffnet von 7 bis 22 Uhr

Am Ostbahnhof 9 10243 Berlin-Friedrichshain 13. Mai 2021: geöffnet von 7 bis 22 Uhr Rewe am Berliner Hauptbahnhof

Europaplatz 1

10557 Berlin-Mitte

13. Mai 2021: geöffnet von 8 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 10557 Berlin-Mitte 13. Mai 2021: geöffnet von 8 bis 22 Uhr Edeka am Bahnhof Lichtenberg

Weitlingstr. 22

10317 Berlin-Lichtenberg

13. Mai 2021: geöffnet von 8 bis 22 Uhr

Weitlingstr. 22 10317 Berlin-Lichtenberg 13. Mai 2021: geöffnet von 8 bis 22 Uhr Edeka am Bahnhof Südkreuz

Hildegard-Knef-Platz 1

10829 Berlin-Schöneberg

1. Mai 2021: geöffnet von 8 bis 22 Uhr

Hildegard-Knef-Platz 1 10829 Berlin-Schöneberg 1. Mai 2021: geöffnet von 8 bis 22 Uhr Edeka am Bahnhof Friedrichstraße

Friedrichstr. 142

10117 Berlin-Mitte

13. Mai 2021: geöffnet von 8 bis 22 Uhr

Friedrichstr. 142 10117 Berlin-Mitte 13. Mai 2021: geöffnet von 8 bis 22 Uhr Denn's Biomarkt im Bahnhof Gesundbrunnen

Hanne-Sobek-Platz

13357 Berlin-Mitte

13. Mai 2021: geöffnet von 8 Uhr bis 21 Uhr



Supermärkte in Berlin: Kunden müssen sich auf Schlangen einstellen

Supermarkt-Kunden müssen sich nicht nur wegen des Feiertags am 13. Mai auf Wartezeiten einstellen. Durch die Bundes-Notbremse werden in den Geschäften des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelläden oder Drogeriemärkte weniger Menschen zugelassen. Denn die Flächen-Vorgaben im Bundesgesetz gelten für alle Einzelhändler unabhängig vom Sortiment.

Läden bis 800 Quadratmeter dürfen nur noch einen Kunden pro 20 Quadratmeter einlassen. Bisher lag die Grenze in Berlin bei einem Kunden pro 10 Quadratmeter. Ab einer Fläche von 800 Quadratmetern darf nur noch ein Kunde pro 40 Quadratmeter ins Geschäft.