Mann schießt mit Schreckschusswaffe auf Polizisten

Berlin. Ein Mann hat am Berliner Alexanderplatz in der Silvesternacht mit einer Schreckschusspistole auf Polizisten geschossen. Zuerst habe der Mann mehrfach in die Luft geschossen, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen via Twitter mit. Als die Polizeibeamten sich ihm daraufhin näherten, habe er mehrfach auf die Einsatzkräfte geschossen. Er wurde festgenommen. Die Polizei berichtete in der Silvesternacht von zahlreichen Fällen, in denen mit Schreckschusswaffen geschossen wurde.

( dpa )