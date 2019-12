Polizei für Silvesterabend gewappnet: Noch alles entspannt

Potsdam. Die Brandenburger feiern den Jahreswechsel nach Angaben des Lagedienstes der Polizei bislang ruhig. "Es ist alles noch entspannt", sagte ein Sprecher in Potsdam am Dienstag auf Anfrage. Auch mit Blick auf das Abfeuern von Pyrotechnik seien am Silvestertag noch keine vermehrten Einsätze zu verzeichnen.

Das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk ist nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt. Es ist verboten in direkter Nähe zu Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altenheimen, Reet- und Fachwerkhäusern sowie Tankstellen. In Berlin gilt ein Böllerverbot an bestimmten Stellen.

In jeder Polizeidirektion des Landes wurden nach Angaben des Lagedienstes für den Silvestertag die Einsatzkräfte verstärkt. Auch Bereitschaftspolizisten seien zur Unterstützung vor Ort. Genaue Zahlen zu den Einsatzkräften nannte der Sprecher nicht.

In Potsdam soll die wahrscheinlich größte Silvester-Fete im Kulturzentrum Waschhaus gefeiert werden, wie die Veranstalter auf ihrer Website ankündigten. In Cottbus steigt in der Stadthalle eine große Silvester-Stimmungsparty. In Frankfurt (Oder) feiern die Diskothek Bellevue und der Kulturbahnhof zusammen den Jahreswechsel in der Eventarena. Nach eigenen Angaben ist es die größte Silvesterparty der Stadt.