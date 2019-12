Mehrere Fahrzeuge brennen: Polizei vermutet Brandstiftung

Berlin. In der Nacht zum Dienstag haben in Berlin mehrere Fahrzeuge gebrannt. Zunächst entdeckten Passanten nach Polizeiangaben einen in Flammen stehenden Wagen in der Ungarnstraße in Berlin-Wedding und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Durch den Brand wurde ein weiteres Auto beschädigt.

Im weiteren Verlauf der Nacht bemerkten Gäste einer Kneipe in der Wiesbadener Straße in Berlin-Wilmersdorf einen in Flammen stehenden Wagen, der vollständig zerstört wurde. Es könne eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Aus diesem Grund ermittle der Staatsschutz. Bei dem Brand wurden zwei weitere Wagen in unmittelbarer Nähe beschädigt.

Kurz darauf bemerkte ein Fußgänger in der Winterthurstraße in Berlin-Reinickendorf ein brennendes Motorrad, das ausbrannte. In diesem Fall wurden zwei in der Nähe stehende Motorroller und ein Krankenfahrstuhl teilweise erheblich beschädigt.