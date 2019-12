Autobrände: Bereits 575 Fahrzeuge in diesem Jahr beschädigt

In der Ungarnstraße in Wedding brannte in der Nacht zu Silvester ein BMW.

In Berlin haben in diesem Jahr fast 600 Fahrzeuge gebrannt und damit deutlich mehr als in den Vorjahren. Einige Fälle.

In Berlin haben in diesem Jahr fast 600 Fahrzeuge gebrannt und damit deutlich mehr als in den Vorjahren. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurden in diesem Jahr 518 Fahrzeuge durch Brandstiftung zerstört oder beschädigt. Nach Angaben der Berliner Polizei waren es sogar 575. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr brannten 446 Fahrzeuge.

Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahre 2011: Damals waren es 537 direkt attackierte Fahrzeuge. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei seinerzeit 759 Autos beschädigt oder zerstört worden. Im Dezember brannten mindestens 40 Fahrzeuge, das waren doppelt so viel wie im November dieses Jahres.

4. Dezember, Fercher Straße in Hellersdorf: Das Heck eines Kleinwagens wird zerstört. Foto: Thomas Peise

12. Dezember, Gärtnerstraße in Hohenschönhausen: Mehrere Neuwagen in einem Autohaus stehen in Flammen. Foto: Thomas Peise

6. Dezember, Oderstraße in Neukölln: Der SUV war nicht mehr zu retten. Foto: PudwEll

4. Dezember, Bergiusstraße in Neukölln: Ein historischer Zug brennt. Foto: Peise

2. Dezember, Ullsteinstraße in Tempelhof: Zwei Lkw müssen gelöscht werden. Foto: Pudwill / Morris Pudwell



27. Dezember, Thiemannstraße in Neukölln: Totalschaden nach dem Brand des Fahrzeugs. Foto: Thomas Peise

28. Dezember, Sewanstraße in Friedrichsfelde: Drei Autos gehen auf einem Anwohnerparkplatz in Flammen auf. Foto: Thomas Peise