Ein Feuerwerk am Brandenburger Tor.

Jahreswechsel Zehntausende zur Silvesterparty am Brandenburger Tor

Berlin lädt heute erneut zur größten Silvesterparty Deutschlands. Zehntausende werden zu der Feier unter dem Motto "Welcome 2020" am Brandenburger Tor erwartet. Die Partymeile ist ab 14.00 Uhr für Besucher geöffnet, das Programm startet um 19.00 Uhr. Angekündigt haben sich unter anderem die Boygroup East 17, Schlagerstar Frank Zander und die schwedische Rockband Mando Diao. Die Aufbauarbeiten laufen schon seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Besucher müssen mit strengen Sicherheitskontrollen am Eingang rechnen. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten.