Am Brandenburger Tor steigt alljährlich Berlins größtes Silvesterfeuerwerk in den Himmel.

Silvester in Berlin So kommen Sie gut und sicher ins Jahr 2020

Wie viele Feuerwehrleute sind zum Jahreswechsel im Einsatz?

1463 Einsatzkräfte und 448 Fahrzeuge werde die Behörde aufbieten, teilte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen mit. Mit diesem Großaufgebot will die Feuerwehr, unterstützt durch mehrere Hilfsdienste, nicht nur für die notwendige Sicherheit auf der Silvesterparty sorgen, sondern zugleich gewährleisten, dass stadtweit sämtliche Feuerwachen und Rettungsstellen besetzt sind.

In welchen Bereichen dürfen Feiernde keine Pyrotechnik mit sich führen?

Nicht nur auf dem Veranstaltungsgelände der Silvesterparty, auch im nördlichen Bereich des Alexanderplatzes sowie im Bereich der Pallasstraße gilt ein komplettes Verbot für das Abbrennen von Pyrotechnik. Schon das Mitführen ist untersagt, und die Polizei stellte bereits klar, sie werde entdeckte Feuerwerkskörper konsequent beschlagnahmen, notfalls mit Zwangsmaßnahmen. Etwa 140 Beamte sollen in den beiden Zonen sicherstellen, dass sich alle Feiernden an das Verbot halten. Für Verbotszonen richtet die Polizei Zugangskontrollen ein.

Was sagt die Politik zu den Böllerverboten?

Grüne und Linke der Regierungskoalition hatten ein deutlich strikteres Böllerverbot gefordert. Bis hin zum kompletten Verkaufs- und Nutzungsverbot. Ein Böllerverbot sei aus Sicht der Polizei nach den jetzigen Gesetzen nicht möglich und auch nicht durchsetzbar, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD). Unterstützung erhält er von der oppositionellen CDU. Der innenpolitische Sprecher der FDP, Marcel Luthe, sagte hingegen, dass die bereits bestehenden Verbote berlinweit durchgesetzt und Verstöße verfolgt werden müssten, statt nur in einem winzigen Bereich der Stadt. Zudem zweifelt Luthe die rechtliche Zulässigkeit der Verbote an.

Gibt es Versuche, die Verbotszonen gezielt zu stören?

Das ist noch unklar. Es gibt Plakate mit der Aufschrift „Böllerverbot? Jetzt erst recht! Gegen Staat und Faschismus“.

Wann und wofür gilt das Verbot?

Das Verbot gilt nach Angaben der Polizei von Dienstag, 31. Dezember, 18 Uhr bis Mittwoch, 1. Januar, 6 Uhr. Das Verbot betrifft pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F2, F3 und F4 (Raketen, Sonnen und Feuerräder, Fontänen, Chinaböller, Feuertöpfe, Feuerwirbel und Bengalfackeln) sowie jegliche Pyrotechnik ohne erforderliche Zulassung und Kennzeichnung. Erlaubt sind lediglich Tischfeuerwerke, Knallerbsen und Wunderkerzen.

Gab es schon Zwischenfälle in den Verbotszonen?

Ja, die gab es. Am vergangenen Wochenende stellten an der Pallasstraße Zivilkräfte einer Einsatzhundertschaft mehrfach zahlreiche junge Männer an der Kreuzung fest, die verbotene Böller zündeten. Menschen mussten sich in Sicherheit bringen, vorbeifahrende Autos wurden beschädigt. Insgesamt wurden 57 Personen überprüft. Acht von ihnen wurden vorläufig festgenommen. Beschlagnahmt wurden Feuerwerksbatterien, sechs Fontänen sowie Drogen, darunter Cannabis und Kokain.

Kaufen die Deutschen immer noch gern Böller?

Ja. Der Verband der pyrotechnischen Industrie rechnet zu diesem Jahreswechsel mit einem ähnlich hohen Umsatz wie im Vorjahr. Damals waren es 133 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurde sogar eine Rekordmenge von 47.400 Tonnen Feuerwerkskörpern mit einem Gesamtwert von 121 Millionen Euro nach Deutschland eingeführt.

Wer macht den Dreck weg?

Mit 550 Einsatzkräften und 150 Fahrzeugen plant die Berliner Stadtreinigung (BSR) ihren Neujahrseinsatz in der Hauptstadt. Die Reinigungsarbeiten konzentrierten sich am 1. Januar auf Schwerpunkte wie das Umfeld der Partymeile am Brandenburger Tor, die Neujahrslaufstrecke oder den Kurfürstendamm. Vom 2. Januar an soll dann der Silvestermüll in den übrigen Stadtgebieten beseitigt werden.

Wie wird das Wetter?

An Silvester bestimmen Wolken, Regen und zeitweise Windböen den Vormittag. Die Höchsttemperaturen liegen um sieben Grad. Wer den Jahreswechsel im Freien verbringen möchte, muss laut den Meteorologen allerdings keine Angst vor Niederschlag haben. Die Nacht soll trocken bei Temperaturen zwischen einem und minus einem Grad bleiben. Das neue Jahr startet für die Berliner und Brandenburger mit vier bis sechs Grad.

Wie viele Straftaten gab es beim zurückliegenden Silvester?

Insgesamt gab es in Berlin 2256 Straftaten. Mit 428 erfassten Straftaten waren die Roheitsdelikte, zu denen etwa Körperverletzungen zählen, die meisten festgestellten Delikte. Insgesamt wurden auch 33 Sexualdelikte registriert. Knapp 200 Straftaten wurden mit pyrotechnischen Gegenständen begangen.

Was dürfen Besucher der Silvesterparty am Brandenburger Tor mitbringen?

Nicht erlaubt und vom Sicherheitspersonal an den Eingängen beschlagnahmt werden: Glasflaschen, Behälter aus Glas oder einem anderen zerbrechlichen oder besonders harten Material, Spraydosen, PET-Flaschen über 0,5 Liter, alkoholische Getränke aller Art, Getränkedosen, größere Mengen von Papier oder Papierrollen, scharfe und spitze Gegenstände, Waffen jeder Art, Feuerwerkskörper, Fahnen- oder Transparentstangen von mehr als einem Meter Länge, Megafone, Tiere, Laserpointer, Hocker, Kisten, Rucksäcke, große Taschen und Koffer.

Wann sollten Gäste spätestens vor Ort sein?

In den vergangenen Jahren wurden die Eingänge meist ab einem gewissen Zeitpunkt aus Sicherheitsgründen geschlossen. Daher ist es ratsam, nicht erst nachts, sondern schon am frühen Abend zu kommen. Die Partymeile hat ab 14 Uhr geöffnet.

Wo sind die Zugänge zur Partymeile?

Insgesamt gibt es vier Eingänge: zwei an der Ebertstraße jeweils nördlich und südlich des Brandenburger Tors, einen an der Yitzhak-Rabin-Straße und einen auf der Straße des 17. Juni an der Siegessäule. Alle Zugänge sind barrierefrei. Da es vor Ort nur wenige Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.