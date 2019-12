Ein Polizeieinsatz an einer Unfallstelle.

Unfälle Kleinbusfahrer stirbt nach Unfall in Brandendburg

Wustermark. Der Fahrer eines Kleinbusses ist am Sonntagmorgen nach einem Unfall auf der B5 bei Wustermark gestorben. Nach Polizeiangaben hatte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei den Kleinbus im Graben neben der B5 bemerkt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Kleinbus, in dem sich keine weiteren Fahrgäste befanden, gegen die Leitplanken auf beiden Seiten der Bundesstraße und kam rechts von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte versuchten den 68-jährigen Busfahrer zu reanimieren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Im Krankenhaus konnten die Ärzte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Unfall durch ein Gesundheitsproblem des Mannes ausgelöst wurde.