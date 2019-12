Sturz aus Wohnhaus nach Einbruch: Hintergründe noch unklar

Potsdam. Nach dem Fenstersturz von zwei Menschen aus dem vierten Stock ihres Potsdamer Wohnhauses ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter die Hintergründe des Unglücks. Die nach dem Sturz am Samstagmorgen schwer verletzte Frau konnte von den Behörden bereits vernommen werden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein 23-jähriger Mann war zuvor in die Wohnung der beiden eingedrungen. Die Aussagen der 27 Jahre alte Frau erklärten jedoch nicht, warum sie und der 24-jährige Mann sich aus dem Fenster stürzten und warum sie solche Angst vor dem Eindringling hatten.

Der 23-Jährige, der am Sonntag nach der vorläufigen Festnahme wieder entlassen wurde, äußerte sich nicht zum Hergang des Geschehens. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft ist nicht auszuschließen, dass er die beiden Verletzten kannte. Gegen ihn wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, fahrlässiger Körperverletzung und Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Die beiden Opfer sind immer noch im Krankenhaus. Ihr Zustand ist nicht lebensbedrohend.