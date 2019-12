Mann in Jänschwalde tot aufgefunden: mögliche Straftat

Jänschwalde. In Jänschwalde ist ein Mann möglicherweise durch eine Straftat ums Leben gekommen. Die "Gesamtsituation" lasse darauf schließen, dass der Mann Opfer einer Straftat geworden sei, teilte die Polizeidirektion Süd am Montag mit. Den Angaben zufolge hatte ein herbeigerufener Notarzt den Mann, dessen Identität noch ungeklärt ist, in der Nacht zum Montag mit schweren Verletzungen aufgefunden. Der Arzt startete noch Wiederbelebungsversuche, jedoch ohne Erfolg. Ein 63-Jähriger, der den Mann gefunden haben will, machte widersprüchliche Angaben und wurde vorläufig festgenommen. Staatsanwaltschaft Cottbus und Mordkommission ermitteln.

( dpa )