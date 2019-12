Müller zum Tod von Manfred Stolpe: "wahrhafter Landesvater"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den am Sonntag gestorbenen Manfred Stolpe als "eine der großen Persönlichkeiten unseres Landes" gewürdigt. Er habe als "wahrhafter Landesvater sein Brandenburger Land in die neue Zeit des vereinten Deutschlands geführt", hieß es am Montag in einer Mitteilung. Stolpe war 1990 zum ersten Brandenburger Ministerpräsidenten nach der Wiedervereinigung gewählt worden. Dem SPD-Politiker sei trotz eines gescheiterten Vereinigungsversuches der Bundesländer Berlin und Brandenburg zu verdanken, dass beide Länder heute eng miteinander verbunden seien. "Auch das ist ein Teil des politischen Vermächtnisses von Manfred Stolpe, das wir pflegen und weiterentwickeln werden." Stolpe war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben.

( dpa )