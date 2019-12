Charlottenburg-Wilmersdorf ist Hochburg des Vereinssports

Berlin. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist in Sachen Vereinssport Berliner Spitzenreiter. Rund 94 300 Bewohner sind in Vereinen organisiert oder in Betriebssportgemeinschaften aktiv. Relativ viele Vereinssportler gibt es auch in Mitte mit rund 80 500 Mitgliedern und Treptow-Köpenick (rund 60 500), wie aus dem aktuellen Statistischen Jahrbuch 2019 hervorgeht. Das Schlusslicht bildet Marzahn-Hellersdorf mit rund 16 000 Vereinsmitgliedern. Insgesamt sind in Berlin rund 590 400 Sportler in solchen Gemeinschaften sportlich aktiv.

( dpa )