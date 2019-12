Brände Kleinlastwagen in Bohnsdorf in Flammen

Berlin. Erneut hat in Berlin in der Nacht ein Fahrzeug gebrannt. Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Montag zu einem brennenden Kleinlastwagen nach Berlin-Bohnsdorf gerufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag sagte. Die Verkleidung des Fahrzeugs habe gebrannt, verletzt wurde niemand. Polizisten hätten vor Eintreffen der Feuerwehr mit den Löscharbeiten an dem abgestellten Fahrzeug begonnen. Ob es sich bei dem Feuer im Bezirk Treptow-Köpenick um Brandstiftung handelte, konnte die Feuerwehr nicht sagen.

Immer wieder brennen in der Nacht Fahrzeuge in der Hauptstadt. Häufig handelt es sich um Brandstiftung. Zuletzt waren in der Nacht zu Sonntag acht Fahrzeuge durch Feuer zerstört oder beschädigt worden.