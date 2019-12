Germanwings: 24 Starts und Landungen fallen in Tegel aus

Berlin. Mit Beginn des dreitägigen Streiks der Flugbegleiter bei der Lufthansa-Tochter Germanwings müssen sich auch Reisende in Berlin heute auf Einschränkungen einstellen. Am Flughafen Tegel sind für den Wochenbeginn insgesamt 24 Starts- und Landungen abgesagt worden, wie aus einer Übersicht der Fluggesellschaft hervorgeht. Die Ausfälle betreffen in der Hauptstadt ausschließlich die innerdeutschen Verbindungen von und nach München, Köln-Bonn, Düsseldorf und Stuttgart. Ein Chaos werde aber nicht erwartet, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. Die Germanwings-Flüge werden von Eurowings durchgeführt.

Insgesamt sind in der Übersicht für alle drei Tage bundesweit fast 180 überwiegend innerdeutsche Starts und Landungen gelistet, die gestrichen wurden. Auch einige Flüge nach Wien und Zürich sind demnach betroffen.

In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1500 Flüge mit rund 200 000 betroffenen Passagieren ausgefallen.