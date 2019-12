Berlins Verwaltung eröffnet Kiezbüros

Berlin . Die Berliner Verwaltung schafft im kommenden Jahr Kiez-Büros, um den Menschen den Weg zum Amt zu erleichtern. „Im nächsten Jahr werden wir einen Pilotversuch mit einem Servicebüro starten“, sagte der für die Verwaltungsreform zuständige Staatssekretär, Frank Nägele, im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Die Büros sollen Anlaufstelle für jeweils 20.000 bis 50.000 Einwohner in einem Stadtteil sein. „Unser Ziel ist es, in dieser sozialräumlichen Struktur einen Ort zu schaffen, in dem Kfz-Anmeldung, Wohnberechtigungsschein, Familienangelegenheiten alles über einen Schreibtisch in der Nachbarschaft laufen kann“, sagte Nägele. Alle gängigen Dienstleistungen sollen in den Büros erledigt werden können. „Und wenn sie einen Traktor zulassen wollen, organisieren die Beschäftigten eben den Termin in der Zulassungsstelle.“

Bei der Umsetzung der Pläne soll die Digitalisierung helfen. „Die Digitalisierung zentralisiert einerseits viel, andererseits erlaubt sie mehr Dezentralität“, sagt Nägele. Die Technik schaffe neue Möglichkeiten, verschiedene Leistungen auch dezentral anzubieten.

Mit den Büros könne die Verwaltung zudem auf gesellschaftliche Trends reagieren. „Die Menschen werden einsamer, etliche sprechen schlecht Deutsch oder können nicht lesen und schreiben.“ Diesen Menschen würden keine Apps helfen, sie bräuchten Menschen, um ihre Anliegen loszuwerden. „Die Verwaltung der Zukunft ist nicht menschenlos, Menschen übernehmen hier andere Aufgaben und Verantwortungen“, ist sich Staatssekretär Nägele sicher.

Kompetenzen zwischen Senat und Bezirken sollen klarer definiert werden

Der Senat hatte im April dieses Jahres den „Zukunftspakt Verwaltung“ beschlossen und 27 konkrete Handlungsfelder definiert, auf denen das Verwaltungshandeln effizienter organisiert werden soll. So soll zum Beispiel verhindert werden, dass für die Einrichtung eines Zebrastreifens in einer Seitenstraße in Tempelhof-Schöneberg 18 verschiedene Verfahrensschritte zwischen Senatsverwaltungen und Bezirksbehörden nötig sind.

Durch den Zukunftspakt sollen die Kompetenzen zwischen Senat und Bezirken klarer definiert werden. Davon sollen vor allem die Bezirke profitieren. Sie erhalten einen sechsten Stadtratsposten, um die eingespannten Amtsträger zu entlasten. Westdeutsche Großstädte wie Mannheim hätten auch sechs Dezernenten, so die Begründung. Berlins Bezirke seien ebenso groß und komplex.

Im Gegenzug sollen die Strukturen in den Bezirken vereinheitlicht werden. „Die Bürgermeister sind nun gefordert, einen Vorschlag für eine einheitliche Struktur vorzulegen“, sagte Nägele. „Manche Bezirkspolitiker befürchten, der Senat wolle die Bezirke abschaffen, aber mein Ziel ist es, sie politisch stärker zu machen und handlungsfähiger.“

CityLab soll Verwaltungsprozesse optimieren

Um die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung ganz praktisch für die Verwaltung zu nutzen, hat der Senat das sogenannte CityLab eingerichtet. Hier sollen Fachleute nach Wegen suchen, herkömmliche Verwaltungsprozesse durch schnellere Abläufe zu optimieren. Erste Ergebnisse sollen bald präsentiert werden. „Demnächst werden wir vorstellen, wie wir die Radwegeinfrastruktur schneller anpacken“, kündigte der Staatssekretär an. „Da sitzen derzeit alle klugen Köpfe aus dem Radwegebau zusammen und überlegen, wie wir es hinbekommen, nicht mehr bis zu fünf Jahre für einen Radweg zu brauchen.“

Bei allem notwendigen Reformbedarf sieht Nägele die Berliner Verwaltung deutlich besser aufgestellt als weiten Teilen der Stadt bekannt. „Ich habe stolz die Auszeichnung für Berlin als viert-smarteste unter 81 Großstädten in Deutschland entgegengenommen“, sagte Nägele. „Bei der smarten Verwaltung sind wir auf Platz zwei.“

Das Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Leistung und der öffentlichen Wahrnehmung entsteht Nägele zufolge dadurch, dass die Dinge, die reibungslos laufen, als selbstverständlich hingenommen werden, während Dinge, die schief laufen, einen öffentlichen Aufschrei verursachen.