Mordprozess im Fall Georgine vor dem Abschluss

Seit 31. Juli 2019 läuft am Berliner Landgericht der Prozess gegen den angeklagten Ali K.

Seit fünf Monaten kommt Vesna Krüger regelmäßig ins Landgericht in Moabit, getrieben von der Hoffnung, endlich die Wahrheit über das Schicksal ihrer seit 2006 verschwundenen Tochter Georgine, die damals 14 Jahre alt war, zu erfahren. Es lässt sich kaum erahnen, welche Gefühle die Frau beherrschen, wenn sie bei jedem Termin Ali K. (44) gegenübersitzt. Dem Mann, der ihre Tochter nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft sexuell missbraucht, ermordet und zuletzt wie Sperrmüll entsorgt haben soll.

Das regelmäßige Aufeinandertreffen hat demnächst ein Ende. Am kommenden Freitag soll nach derzeitiger Planung mit dem Vortrag des Sachverständigengutachtens über den Angeklagten die Beweisaufnahme enden. Für die Schlussplädoyers sind drei weitere Verhandlungstage vorgesehen, und am 15. Januar soll das Urteil gesprochen werden.

Ihre Leiche bleibt bis heute verschwunden

Dann herrscht zumindest Klarheit in der Frage, ob Ali K. - wie nach Überzeugung der Richter - ein Mörder ist. Ob das Urteil, wie immer es auch ausfällt, der Mutter die erhoffte Klarheit über das Schicksal ihrer Tochter bringt, ist dagegen eine ganz andere Frage. Denn der letzte ultimative Beweis für einen Mord an Georgine Krüger fehlt nach wie vor: Ihre Leiche bleibt bis heute verschwunden. Die Staatsanwaltschaft ist dennoch optimistisch, mit ihrer Anklage Erfolg zu haben, denn die Ermittler haben alles aufgeboten, was Rechtslage und Ressourcen hergeben, bis hin zu einer der größten Langzeitoperationen, die in Berlin je durchgeführt wurden.

Jeder der bislang 35 Verhandlungstage ist von Medien und Öffentlichkeit mit großer Spannung erwartet worden. Die Spannung stieg dann noch einmal deutlich, als ab Anfang September Hakan, Susann und Kara an mehreren Tagen hintereinander und teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeugen gehört wurden.

Wie Hakan, Susann und Kara wirklich heißen, bleibt geheim

Ali K. hat die drei im Sommer 2017 unter diesen – falschen – Namen kennengelernt. Wie Hakan, Susann und Kara wirklich heißen, bleibt geheim. Bei ihnen handelt es sich um verdeckte Ermittler. Sie arbeiten in einem Landeskriminalamt weit weg von Berlin und sind Spezialisten ihres Faches.

Ihre Aufgabe im Fall Georgine Krüger: Kontakt zu Ali K. aufnehmen, sein Vertrauen gewinnen und ihn zu einer Aussage bewegen, was mit Georgine passierte. Hakan zog als erster in den Moabiter Kiez und bekam schnell Zugang zu dem Angeklagten. Regelmäßig sah man die beiden zusammen, auf der Straße, in Kneipen oder beim gemeinsamen Besuch von Veranstaltungen.

Hakan war es, der seinem neuen Kumpel Ali zunächst seine Freundin Susann und später seinen langjährigen Freund Kara vorstellte. Auch Kara, der einen wohlhabenden Geschäftsmann aus Frankfurt/Main spielte, bekam sehr schnell Zugang zu Ali K. und unternahm wie Hakan ebenfalls viel mit dem Angeklagten, unter anderem einen Bordellbesuch.

Gespräche mit Ermittlern wurden aufgezeichnet

Die verdeckten Ermittler agierten äußerst behutsam, erst ein Jahr später gingen sie an ihre eigentliche Aufgabe. Es war Kara, der K. anvertraute, er sei mit einer Frau liiert, von der er sich am liebsten trennen würde, aber sie wisse, dass er schon mal einen Menschen getötet habe, und erpresse ihn damit.

Nach vielen vertraulichen Gesprächen waren sich Kara und der Angeklagte offenbar einig, die Erpresserin müsse ein für alle mal verschwinden. Kara äußerte, er könne die Frau nicht umbringen, man würde ihn sofort verdächtigen, aber er sei bereit, 150.000 Euro für einen Auftragsmord zu zahlen. Von dem Moment an habe sich K. regelrecht als Auftragsmörder aufgedrängt. Kara gab sich zunächst skeptisch, bis ihn Ali K. bei einem Gespräch im Auto anvertraute, er habe schon einmal einen Mord verübt. Danach schilderte er, wie er Georgine Krüger getötet hatte.

Was Ali K. nicht ahnte, alle Gespräche – wie auch seine Telefonate – wurden abgehört. 200 Seiten umfassen die Abschriften der auf Türkisch geführten Gespräche, die anschließend von zwei erfahrenen Dolmetschern übersetzt wurden. Für die Staatsanwaltschaft sind die Aufzeichnungen der alles entscheidende Punkt ihrer Beweisführung, die Verteidigung dagegen zweifelt an der Genauigkeit der Übersetzungen und damit an der Beweiskraft.

Zeuginnen sprechen von sexuellen Übergriffen

Weitere Glieder der Indizienkette sind die Aussagen mehrerer junger Frauen und Mädchen, wonach K. nicht nur der harmlose Sonderling war, für den man ihn im Kiez hielt. Sie berichteten, wie sie von ihm in seinen wie eine Wohnung eingerichteten Keller gelockt wurden und er sich an ihnen verging, es zumindest versuchte. Nach diesen Aussagen soll K. schnell zum aggressiven Gewalttäter geworden sein und überaus brutal zugeschlagen haben, etwa dann, wenn die Mädchen sich gegen die Übergriffe wehrten.

Eine rechtskräftige Verurteilung von K. wegen eines solchen Sexualdeliktes erhärtet diese Darstellungen. Und dann soll da noch der Fall einer junge Araberin gewesen sein, der „intern“ mit Geld erledigt wurde. „Dem würde ich alles zutrauen“, gaben mehrere der jungen Frauen in ihren Befragungen bei der Polizei zu Protokoll. Eine 16-Jährige sagte zudem im Gericht, sie habe die Beamten darauf aufmerksam gemacht, dass K. etwas mit dem Verschwinden von Georgine zu tun haben könnte.

Frau und Sohn glauben nicht an die Schuld

Aussagen, die den Angeklagten in einem besseren Licht erscheinen ließen, gab es in dem Prozess kaum. Lediglich seine Frau und sein ältester Sohn äußerten sich in diese Richtung. Die Ehefrau erklärte, die jungen Frauen hätten ihren Mann provoziert. Der Sohn, selbst Polizist, sagte, er habe seinen Vater direkt gefragt und ihm bei der Antwort ins Gesicht geschaut. Ergebnis: „Er kann es nicht gewesen sein.“ Das letzte Wort haben voraussichtlich Mitte Januar die Richter.