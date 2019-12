„Verwaltung der Zukunft ist nicht menschenlos“

Der Staatssekretär in der Senatskanzlei, Frank Nägele, kündigt neue Kiez-Büros an, um Berlinern die Wege zu den Ämtern zu erleichtern.

Mit dem Zukunftspakt Verwaltung und der Einrichtung eines CityLab für neue, digitale Abläufe in den Behörden hat sich Berlin ehrgeizige Ziele gesetzt. Umsetzen soll sie der Verwaltungsexperte und Staatssekretär im Roten Rathaus, Frank Nägele. Im Interview mit der Berliner Morgenpost erklärt er, wie das gelingen soll.

Herr Nägele, 2020 jährt sich zum 100. Mal die Gründung von Groß-Berlin. Damals war also offenbar möglich, Strukturen aufzubrechen und neue Verwaltungseinheiten zu schaffen. Lässt sich 100 Jahre danach etwas von diesem Geist für die Modernisierung der Berliner Behörden nutzen?

Frank Nägele 100 Jahre Groß-Berlin spricht für die Weitsicht unserer Stadtväter und -mütter. Damals ist Berlin unheimlich dynamisch gewachsen. Es wurden doppelt so viele Wohnungen gebaut wie heute. Zum Nahverkehr und zur Verwaltungsstruktur haben unsere Vorgänger große Entscheidungen getroffen. Wir sind beim Thema Zukunftspakt Verwaltung nicht so raumgreifend mit epochalen Entscheidungen unterwegs. Aber wir werden im neuen Jahr deutliche Zeichen setzen.

Berlin stellt ja Tausende neue Beschäftigte ein. Die Rechnungshofpräsidentin warnt davor, das alles würde ungesteuert passieren. Folgt der Personalaufbau einem Zukunftsplan für die Verwaltung oder nimmt jeder, wen er kriegen kann, und es werden immer mehr, im Zweifel auch an den falschen Stellen?

Das ist unterschiedlich. In manchen Bereichen brauchen wir mehr Personal: Feuerwehr, Polizei, planende Behörden, die sich um neue Radwege und Baupläne kümmern. Wir müssen aber aufpassen, nicht die anstehenden Veränderungen durch mehr Personal zu umgehen. Durch effizientere Prozesse kann ich Verfahren verschlanken. Ich kann aber auch bei den alten Prozessen bleiben und mehr Personal einstellen.

Der frühere SPD-Finanzsenator Thilo Sarrazin hat immer gesagt, man lässt die Belegschaften einfach immer mehr schrumpfen und irgendwann organisieren sie sich dann schon effizienter. Ist das eine Strategie?

Das Ergebnis können wir gerade beobachten. 20 Jahre lang gab es bei der Digitalisierung oder bei effizienteren Prozessen kaum Bewegung. Die Beschäftigten haben versucht, die Dienstleistungen noch bestmöglich zu erbringen. Da war kein Raum mehr für Innovation. Jetzt geht es darum, die Verwaltung zukunftsfest zu machen. Zu wenige Beschäftigte sind in der Regel nicht der Schlüssel für Veränderung.

Im Zukunftspakt Verwaltung haben Sie sich 27 einzelne Themen vorgenommen. Ziehen da alle mit?

Wir kommen aus einer Phase mit wenig Veränderung. Aus dieser Perspektive tut sich etwas. Tatsächlich wünsche ich mir aber an mancher Stelle mehr Dynamik.

Was soll denn 2020 konkret gelingen?

Wir müssen bei den Zielvereinbarungen deutlich weiterkommen. Das ist das entscheidende Steuerungsinstrument, wenn wir bei unserer in dieser Form einmaligen zweistufigen Verwaltung mit Senat und Bezirken bleiben wollen. Wir sollten deshalb hier nicht einfach anderen nacheifern, sondern eine Berliner Lösung suchen. In der Konsequenz heißt das: Steuerung ist Senatsaufgabe, Umsetzung liegt in bezirklicher Hand. Das muss ich klug verknüpfen. Das wollen wir mit Zielvereinbarungen erreichen.

Werden die normalen Bürger davon etwas merken?

Die Digitalisierung zentralisiert einerseits viel. Andererseits erlaubt sie mehr Dezentralität. Gut wäre doch, wenn wir mit der Verwaltung wieder in den Kiezen mit Servicebüros präsent sein könnten. Das ist für eine riesige Organisation wie die Berliner Verwaltung nicht einfach. Aber die Digitalisierung schafft hier neue Möglichkeiten, verschiedene Leistungen auch dezentral anzubieten. Außerdem könnten wir damit auf weitere Trends reagieren: Die Menschen werden einsamer, etliche sprechen schlecht deutsch oder können nicht lesen und schreiben. Denen helfen keine Apps, sie alle brauchen Menschen, um ihre Anliegen loszuwerden. Die Verwaltung der Zukunft ist nicht menschenlos. Menschen übernehmen hier andere Aufgaben und Verantwortungen. Im kommenden Jahr werden wir einen Pilotversuch mit einem Servicebüro starten. Ein Kiez umfasst in Berlin zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner. Das sind alles Kleinstädte. Unser Ziel ist es, in dieser sozialräumlichen Struktur einen Ort zu schaffen, in dem Kfz-Anmeldung, Wohnberechtigungsschein, Familienangelegenheiten über einen Schreibtisch in der Nachbarschaft laufen können. Das gilt jedenfalls für die gängigen Dienstleistungen. Und wenn sie einen Traktor zulassen wollen, organisieren die Beschäftigten eben den Termin in der Zulassungsstelle.

Sie haben ja erste Musterzielvereinbarungen in Arbeit. Was wird sich dadurch konkret ändern?

Damit gibt die zuständige Senatsverwaltung den Bezirken einen klaren Handlungsrahmen. Da steht, was sie in welcher Qualität an Dienstleistungen erbringen. Die Bezirke haben die Freiheit, die Umsetzung eigenständig zu organisieren. Entscheidend ist, was hinten herauskommt. Nicht jeder Schritt wird begleitet, vorgegeben oder – noch schlechter – von der Senatsverwaltung selbst gemacht. Stattdessen gibt es klare Handlungsanweisungen, und es muss klar sein, dass die notwendigen Ressourcen dafür da sind. In einigen Fällen werden wir mit Anreizen arbeiten.

Was ist, wenn ein Stadtrat oder ein Bezirk die zugesagten Ziele nicht einhält?

Ein Stadtrat schließt die Zielvereinbarung. Der Bezirksbürgermeister steht für den politischen Rahmen. Zu jeder Zielvereinbarung gehört ein enges Begleiten. Damit wird früh deutlich, wenn man vom Weg abweicht. Wenige wollen dabei ertappt werden, wie sie ihre Ziele nicht erreichen. Einen gewissen Diskussionsbedarf gibt es bei den bisherigen Finanzierungssystemen. Bei dem bestehenden System der Kosten-Leistung-Rechnung erhält die Hälfte der Bezirke letztlich weniger, obwohl alle ihre Ziele erreicht haben, egal wie gut sie waren und welchen Aufwand sie hatten. Da hilft es, dass in der Koalitionsvereinbarung steht, dass das Budgetierungssystem weiterentwickelt werden soll. Wenn die Bezirke die Ziele erreichen, muss der Senat die entstandenen Kosten tragen. Und wenn die Ziele grob verfehlt werden, hat der Senat ein Eingriffsrecht.

Und 2020 gibt es dann für alles Zielvereinbarungen?

Vier Muster-Vereinbarungen schließen wir kurzfristig. Und wir klären parallel, in welchen weiteren Bereichen wir das künftig tun, und schreiben das Zielvereinbarungssystem gesetzlich fest. Anschließend können wir im Jahr 2021 die Zielvereinbarungen vorbereiten und mit dem nächsten Doppelhaushalt 2022/23 in Kraft setzen.

Nun sind die Verhältnisse zwischen Bezirken und Senat ja immer schwierig. In Ihrem Zukunftspakt ist vorgesehen, die Geschäftsverteilung in allen Bezirksämtern einheitlich zu organisieren. Dafür bekommen die Rathäuser einen sechsten Stadtrat. Wie sehen Sie die Bereitschaft, das auch umzusetzen?

Der Rat der Bürgermeister hat im Rahmen des Zukunftspaktes die einheitliche Abteilungsstruktur mit Mehrheit unterstützt. Die Bürgermeister sind nun gefordert, einen Vorschlag für eine einheitliche Struktur vorzulegen. Ich rechne mit einer Positionierung auf der nächsten Sitzung des Rates. Über den Vorschlag der Bezirksbürgermeister werden wir dann sicherlich noch trefflich diskutieren. Manche Bezirkspolitiker befürchten, der Senat wolle die Bezirke abschaffen. Aber mein Ziel ist es, die Bezirke politisch stärker zu machen und handlungsfähiger. Dazu gehört ein sechster Stadtrat. Da lasse ich mich gern wegen der zusätzlichen Kosten verhauen. Aber das wird die Arbeit verbessern, das ist gut investiertes Geld. Genauso gehört aber auch eine Struktur dazu, mit der die Bezirke einheitlich gegenüber dem Senat auftreten können und von außen wahrgenommen werden.

Wenn das alles so kommt, dann sind die Debatten zwischen Bezirken und Senat vorbei?

Nein, es wird immer Gerangel um Ressourcen geben. Deshalb muss ich Verhandlungssysteme finden, in denen sich nicht eine Seite über den Tisch gezogen fühlt. Das wollen wir mit den Zielvereinbarungen erreichen. Die Strukturdebatte soll etwas anderes anstoßen. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode mit hoher Wahrscheinlichkeit neu über die Verfasstheit unserer Stadt diskutieren. Es gibt in einigen Abgeordnetenhaus-Fraktionen das Bedürfnis, über das Verhältnis Senat/Bezirke und die bezirkliche Finanzierung nachzudenken. Da wird auch über Verfassungsänderungen nachgedacht.

Wofür müsste man denn die Verfassung ändern?

Meine Partei, die SPD, hat sich beispielsweise für ein politisches Bezirksamt positioniert, wo anders als jetzt die Parteien auch im Bezirk Koalition und Opposition bilden und sich das auch im Bezirksamt spiegelt. Andere präferieren eine Struktur wie in Hamburg, wo die Bezirke weniger Eigenständigkeit haben. Wir bereiten diese Diskussion vor. Ich glaube daran, dass die Zweistufigkeit effizient funktionieren kann, wenn jeder sich über seine Aufgaben klar ist, sich in diesem Feld auch bewegt und nicht immer die Aufgaben der anderen Ebene mitmacht oder sich eben für nicht zuständig erklärt.

Noch brechen Verwaltungen immer wieder zusammen. Dann müssen junge Eltern nachts vor dem Standesamt anstehen, um ihre Kinder registrieren zu lassen. Wie kann das immer noch passieren?

Wir bekommen oft Blitzlichtmeldungen. Dann rennen alle los, um dieses eine Problem zu lösen. Punktuelles Eingreifen hilft aber wenig. Stattdessen müssen wir die dahinter liegenden Fehlsteuerungen angehen. Ein Problem in Berlin ist die IT-Ausstattung. Der Senat hat dafür eine Menge Geld bereitgestellt.

Wie ist da der Stand?

Digitale Ausstattung ist heute selbstverständlich. Wenn sie nicht funktioniert, hindert das die Beschäftigten. Ohne die technischen Systeme sind wir nicht mehr arbeitsfähig, auch wenn dabei nur Prozesse umgesetzt werden, die wir vorher entwickelt haben. Ein schlechter Prozess wird nicht besser, wenn ich ihn digital abbilde. 18 Schritte für den Zebrastreifen in der Nebenstraße, die zwischen Bezirk und Senat hin und her gehen, bleiben auch digitalisiert hinterfragenswert.

Mit dem CityLab haben Sie ja jetzt einen Ort, wo Sie Dinge ausprobieren dürfen. Was machen Sie denn dort gerade?

Demnächst werden wir vorstellen, wie wir die Radwegeinfrastruktur schneller anpacken. Da sitzen derzeit alle klugen Köpfe aus dem Radwegebau zusammen und überlegen, wie wir es hinbekommen, nicht mehr bis zu fünf Jahre für einen Radweg zu benötigen. Das wird als erstes großes Produkt aus dem CityLab herauskommen. Viele unserer Beschäftigten sind begeistert, weil dort neues Denken gefördert wird.

Die Experten werden dort also zu bestimmten Themen zusammengezogen?

Ja. Wir denken beispielsweise über die Bewässerung von Stadtbäumen nach. Es läuft gerade ein Kartierungsprojekt. Alle Bäume und ihr Zustand werden erfasst. Das Interesse am CityLab verbreitet sich wie ein Schneeballsystem. Je mehr Menschen davon erfahren, desto breiter wird das Interesse. Wir werden uns dort auch die Organisation und die Ausstattung der Ordnungsämter genauer anschauen.

Der träge Mitarbeiter, der nicht mitdenken will, ist also ein Mythos?

Den gibt es auch, wie in vielen Unternehmen. Aber viele freuen sich auch auf den Aufbruch. Je mehr die Berliner Verwaltung erneuert wird, umso deutlicher wird das spürbar.

Wird denn unsere Verwaltung irgendwann so gut sein wie andere in Deutschland?

Wir haben in Berlin schon jetzt tolle Beispiele für gute Behörden. Ich habe stolz die Auszeichnung für Berlin als viert-smarteste unter 81 Großstädten in Deutschlands entgegengenommen. Bei der smarten Verwaltung sind wir auf Platz zwei.

Wieso weiß und glaubt das keiner?

Wegen der Unterschiede zwischen den Behörden. Wir nehmen einige Dinge, die gut laufen, als völlig selbstverständlich hin. Unsere zentrale Behördennummer 115 funktioniert hervorragend. Die Hälfte der deutschlandweit getätigten Anrufe beziehen sich auf Berliner Behörden. In unserem IT-Dienstleistungszentrum ITDZ erleben wir im Callcenter die Verwaltung der Zukunft. Die Kollegen dort können vorbildlich Auskunft geben über die verschiedensten Sachverhalte. Unser Sprachcomputer arbeitet in acht Sprachen. In Wien gibt es den mit einer Sprache. Wir reden viel zu wenig über unsere Erfolge. Das Bezirksamt Neukölln hat den Personalwirtschaftspreis 2019 gewonnen, dabei Firmen wie Siemens ausgestochen. Das ist auch Berlin. Aber solange ich statt 14 eben 28 Tage auf einen Termin im Bürgeramt warte und nächtliche Schlangen vor Standesämtern nicht ausschließen kann, dringen die Verbesserungen nicht durch. Die Menschen sagen zu Recht: Wenn ich hier nicht heiraten kann, wann ich möchte, interessieren mich die Erfolge nicht wirklich.

Zur Person

Frank Nägele ist seit April 2018 Staatssekretär für die Verwaltungsreform in Berlin. Sein Ziel ist es vor allem, die Zusammenarbeit zwischen Senatsverwaltungen und Bezirken zu verbessern.

Nägele wurde vor 55 Jahren in Schwaben geboren und ist seit 1982 Mitglied der SPD. Nach dem Abitur studierte er Verwaltungswissenschaften in Konstanz. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität, bevor er in die Brandenburger Landesvertretung in Berlin wechselte. Zwischen 2012 und 2018 war er zunächst Staatssekretär in der Landesregierung in Schleswig-Holstein, danach in Niedersachsen.