Brände Wieder acht Autos in Berlin in Flammen

Berlin. Wieder sind nach Brandstiftungen in Berlin mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Insgesamt brannten in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen in der Stadt acht Fahrzeuge, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten gehen in allen Fällen von Brandstiftung aus. Fünf Wagen brannten in Neukölln, Lichtenberg und Reinickendorf aus, weitere drei wurden beschädigt.

Immer wieder brennen in der Nacht Fahrzeuge in der Hauptstadt. Häufig handelt es sich um Brandstiftung. Zuletzt war in der Nacht zu Samstag ein Wagen in Neukölln ausgebrannt, über die Weihnachtstage brannten in der Hauptstadt sechs Autos aus.