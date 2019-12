Sturz aus Fenster: Vermutlich Unfall

Potsdam. Der Sturz von zwei Menschen aus dem vierten Stock eines Potsdamer Wohnhauses war nach Polizeiangaben vermutlich ein Unfall. Ein in dem Zusammenhang zunächst in der Nähe des Unglücksort festgenommener 23-Jähriger sei wieder auf freiem Fuß, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Der Vorfall werde aber weiter untersucht.

Eine 27 Jahre alte Frau und ein 24 Jahre alter Mann waren am frühen Samstagmorgen auf dem Gehsteig vor dem Gebäude gefunden worden. Beide waren schwer verletzt, ihr Zustand war aber nicht lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Die Polizei war zunächst gerufen worden, weil eine Wohnungstür beschädigt worden war. Dann wurden die beiden Mieter gefunden.