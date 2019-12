Mehr Rechtssicherheit für Polizisten bei Abschiebungen

Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) und Innensenator Andreas Geisel (SPD) haben vor den Feiertagen offenbar ihren Streit um Abschiebungen aus Wohnheimen beigelegt. Wie die „B.Z.“ berichtet, haben die Ressortchefs einen Tag vor Weihnachten eine Einschätzung der Rechtslage für Heimbetreiber unterschrieben. Bereits seit Monaten gab es Streit in der rot-rot-grünen Koalition über die Abschiebepraxis aus Flüchtlingsheimen.

Polizei darf Flüchtlingsheime betreten

Dem Bericht zufolge müssen Heimbetreiber nun der Polizei das Betreten erlauben. Treffen die Beamten den ausreisepflichtigen Flüchtling an, können sie ihn mitnehmen. Für das gezielte Überprüfen von Schränken, beispielsweise um Flüchtlinge zu suchen, ist jedoch eine richterliche Anordnung erforderlich. Diese gibt es aber nicht für Erstabschiebungen. Sie wird nur erteilt, wenn sich der Flüchtling schon einmal einer Abschiebung entzogen hat.

Die Polizei darf auch nachts kommen. Im begründeten Einzelfall ist das von 21 Uhr bis 6 Uhr möglich. Dem Betreten weiterer Räume, Appartements und Wohnungen von Dritten muss zugestimmt werden. Während eines Polizeieinsatzes kann der Heimbetreiber oder die heimeigene Sicherheitsfirma dabei sein. Sie muss aber nur aktiv werden, um den Kontakt zu den Flüchtlingen zu vermitteln.

Streit belastete die Koalition seit dem Frühjahr

Die Polizei benötigt bei Abschiebungen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes. Nach Auffassung der Sozialverwaltung reichte das aber nicht. So forderte Sozialsenatorin Breitenbach die Leiter von Flüchtlingsheimen im Mai dieses Jahres auf, Polizisten zur Durchführung von Abschiebungen den Zutritt zu verweigern, wenn sie nicht zusätzlich einen Durchsuchungsbeschluss vorweisen können. Die Innenverwaltung wollte aber weiter wie zuvor auch ohne entsprechenden Durchsuchungsbeschluss aus Wohnheimen abschieben. Die Rechtsauffassung der Sozialverwaltung sei falsch, hieß es. Nach einem öffentlichen Disput lenkte Geisel im Sommer ein. Er teilte der Polizeiführung mit, dass die Rechtsposition zu dem Thema zwar nicht aufgegeben, aber „zurückgestellt“ werde.

Mitte August trat dann ein neues Bundesgesetz in Kraft, das Abschiebungen erleichtern soll. Noch am selben Tag forderte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) in einer Weisung an Polizeipräsidentin Barbara Slowik die Behörde auf, zur alten Verfahrensweise zurückzukehren. Die Polizei sollte auch ohne Durchsuchungsbeschluss wieder aus Heimen abschieben. Das führte dazu, dass Beamte ohne entsprechende Verfügung Unterkünfte betraten und auf Heimleiter stießen, die von der Sozialsenatorin angewiesen worden waren, der Polizei den Zutritt zu verweigern. Bereits im Juni waren fünf Fälle bekannt, in denen gegen Beamte Anzeigen wegen Hausfriedensbruch erstattet wurden.

Nach der Einigung kurz vor Weihnachten begrüßen Breitenbach und Geisel, dass die Festlegung in Berlin mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten schafft.