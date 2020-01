Konzert: Editors live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Die Editors spielen am 3. Februar in Berlin

Die Editors live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Ian Andersons Jethro Tull auf Zeitreise in die Vergangenheit

Ian Andersons Jethro Tull auf Zeitreise in die Vergangenheit

Die Editors sind mit ihrem Best-of-Album „Black Gold“ im Frühjahr 2020 auf gleichnamiger Tour und kommen am 3. Februar für ein Konzert nach Berlin. Erwarten dürfen Fans ein Set, dass vor allem aus den Songs bestehen wird, die sich auf der Doppel-CD „Black Gold“ finden lassen. Die im Oktober 2019 erschienene Platte von Frontmann Tom Smith und seiner Band enthält 13 Songs aus der bisherigen Karriere der Band mit Hits wie "An End Has a Start" und "Papillon" sowie drei brandneue Stücke.

„Vorher fanden wir nie den richtigen Moment, um zurückzublicken, und wollten immer sofort mit dem nächsten Album weitermachen. Jetzt hat es aber gepasst und ich bin sehr stolz darauf, mit dieser Band auch nach 15 Jahren noch Musik machen zu können“, sagte Smith.

Wo werden die Editors in Berlin spielen?

Das Konzert wird im UFO im Velodrom (Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert der Editors sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich (ab 46,25 Euro zzgl. Gebühren)

Wann geht es los?

Der Einlass zum Editors-Konzert startet am Montag (3. Februar 2020) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Foto: picture-alliance / Jazz Archiv / picture-alliance / Jazz Archiv/picture alliance

Welche Songs werden die Editors in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Velodrom davon abweichen, aber diese Songs spielten die Editors bei ihrem Auftritt am 3. November in Warschau:

Smokers Outside the Hospital Doors Sugar Munich An End Has a Start Cold Two Hearted Spider Violence Upside Down Papillon No Sound but the Wind Half a World Away A Ton of Love Blood

Wie komme ich zum UFO/Velodrom?

Das Velodrom im Prenzlauer Berg liegt aus dem Gelände des Europasportpark Berlin und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es besteht ein direkter Zugang zum anliegenden S-Bahnhof Landsberger Allee. Der S-Bahnhof wird von den Ringbahnlinien S41 und S42 , der Linien S8 sowie der S85 bedient. Das Velodrom hat keine eigenen Besucherparkplätze. Für Autofahrer bietet sich "Park and Ride" an. Das kostenpflichtige Parkhaus Am Alexanderplatz ist durchgehend geöffnet und hat eine direkte Anbindung mit der Tram (M5 / M6 bis Haltestation Landsberger Allee) zum Velodrom.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es im Velodrom begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 2 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Velodrom.

Editors live im UFO im Velodrom, Montag, 3. Februar 2020, Einlass ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Paul-Heyse-Straße 26 am S-Bhf. Landsberger Allee, 10407 Berlin