Jahresrückblick So war das Jahr 2019: Die wichtigsten Ereignisse in Berlin

Meckern kann noch nicht mal der griesgrämigste Berliner über das nun fast abgelaufene Jahr 2019. Zwar brachte 2019 der Stadt auch wieder schreckliche Ereignisse wie das rätselhafte Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Britz oder den tödlichen SUV-Unfall auf der Invalidenstraße. Aber Berlin hat sich weiter entwickelt.

Im Fußball ist Berlin nun doppelt erstklassig. Die Wirtschaft ist gewachsen wie sonst nirgends in Deutschland. Die Wissenschaft floriert und ist so exzellent wie lange nicht.

Obwohl der Wirtschaftsaufschwung mit Wachstumsschmerzen wie steigenden Mieten und volleren U-Bahnen einhergeht, lohnt es sich, in einer Stadt zu leben, die sexy und nicht mehr so arm ist. Ein Rückblick auf das Jahr 2019 in Berlin.

Tausende E-Scooter erobern die Stadt

Etliche E-Scooter stehen am Prachtboulevard Unter den Linden auf engsten Raum gedrängt.

Im Juni 2019 ging es fast über Nacht los: Tausende elektrisch betriebene Roller bevölkerten die Straßen und vor allem die Bürgersteige in der Stadt. Derzeit gibt es rund 15.000 derartiger E-Scooter, die dem Straßenbild in der Innenstadt ein neues Gesicht geben. Die Senatsverkehrsverwaltung wurde von der Entwicklung buchstäblich überrollt und stand den wahllos herumstehenden Rollern zunächst ratlos gegenüber.

Untersuchungen ergaben, dass zwei Drittel der Nutzer männlich sind, ebenfalls zwei Drittel sagen, die Roller aus Spaß zu nutzen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt elf Minuten, in denen ungefähr zwei Kilometer Strecke zurückgelegt werden. Inzwischen ist der Hype um die neuen Fortbewegungsgeräte wieder etwas abgeflaut – zum Teil wegen des kühlen Wetters, zum Teil, weil sich die verschiedenen E-Scooter-Anbieter gegenseitig kannibalisiert haben. Erste Firmen haben sich bereits wieder zurückgezogen. Und auch die Senatsverwaltung für Verkehr reagiert. Die Roller sollen nicht mehr überall abgestellt werden können, sondern an besonders dafür ausgewiesenen Orten. Dazu sollen an bestimmten Straßen Auto-Parkplätze künftig für Lastenräder und E-Scooter ausgewiesen werden.

Es gelten die ersten Diesel-Fahrverbote

Arbeiter stellen Diesel-Fahrverbotsschilder in der Stromstraße Ecke Turmstraße in Mitte auf.

Kommen sie, oder kommen sie nicht? Und wenn ja, wo und ab wann? Die Diskussion über Fahrverbote für alte Dieselfahrzeuge dominierte monatelang die Verkehrspolitik der deutschen Hauptstadt. Angezettelt von der Deutschen Umwelthilfe, die zahlreiche Städte und Kommunen wegen ihrer schlechten Luftwerte verklagte, drohten im ganzen Land Fahrverbote, weil alle anderen eingeleiteten Maßnahmen nicht halfen, um die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten.

In Berlin wurde der Grundstein dafür im Oktober 2018 gelegt. Das Verwaltungsgericht verlangte die ersten Fahrverbote in besonders belasteten Straßen. So sollen die zulässigen Grenzwerte für Stickoxide im Stadtgebiet erreicht werden. Der rot-rot-grüne Senat beschloss die Durchfahrbeschränkungen sowie Tempo-30-Zonen auf insgesamt 33 Straßenabschnitten im Juli. Die Fahrverbote gelten für ältere Dieselfahrzeuge bis einschließlich der Euronorm 5. Ausgenommen davon sind Anlieger. Auch Handwerker, Lieferanten, Pflegedienste und Taxifahrer, die ein Grundstück an einer betroffenen Straße ansteuern, sind von der Regelung befreit.

Am 23. November ging es dann los, jedoch mit der für Berlin so typischen Holprigkeit. In der Neuköllner Silbersteinstraße, die seit Jahren als eine der dreckigsten Straßen der ganzen Stadt gilt, wurden die ersten Schilder montiert – allerdings nur in eine Fahrtrichtung. Die Verbotshinweise für die Sperrzone auf der Hermannstraße zwischen Emser Straße und Silbersteinstraße folgten dann einige Tage später. Auch in Moabit wurden in der Folge zwei Straßen für ­alte Dieselfahrzeuge gesperrt: die Brücken- und die Stromstraße. Insgesamt herrscht inzwischen auf acht Berliner Straßen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. Ob sie allerdings etwas bewirken, ist nicht absehbar. Denn schon jetzt zeigt sich, dass niemand die Fahrverbote für die einzelnen Straßenabschnitte überprüft. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern, denn die Polizei räumt freimütig ein, dass sie dafür nicht ausreichend Personal hat.

Vier Menschen sterben bei SUV-Unfall

Das Wrack des SUV in der Invalidenstraße.

Für die Berliner Staatsanwaltschaft ist dieser Verkehrsunfall mit vier toten Personen nach eigenen Angaben aktuell noch immer eines der bedeutendsten Verfahren des laufenden Jahres. Der Unfall ereignete sich am Freitag, den 6. September, gegen 19 Uhr. Ein Porsche-SUV war in Mitte von der Invalidenstraße abgekommen und hatte auf dem Fußweg an der Ecke Ackerstraße vier Passanten erfasst, bevor er in einen Bauzaun zum Stillstand gekommen war. Die vier Personen starben noch an der Unfallstelle.

Darunter waren zwei 28 und 29 Jahre alte Männer, ein dreijähriges Kleinkind und dessen 64 Jahre alte Großmutter. Auch die drei Fahrzeuginsassen des SUV wurden schwer verletzt. Der 42-jährige Fahrer, seine sechs Jahre alte Tochter und seine 67 Jahre alte Mutter wurden in Krankenhäuser gebracht. Zudem wurde eine weitere Person verletzt. Kurz nach dem Unfall kursierten Gerüchte, der Fahrer habe einen epileptischen Anfall gehabt. Mitte Oktober teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, dass es keinen technischen Defekt am SUV gab. Weiter hieß es: „Die durchgehende Beschleunigung des Wagens auf 104 Kilometer in der Stunde soll auf einen Krampfanfall zurückzuführen sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte Medikamente regelmäßig einnahm.“

Nur einen Tag nach dem Unfall mischte sich in die Trauer auch Kritik an den PS-starken Autos. Etwa 500 Menschen versammelten sich zu einer Mahnwache. Einige Teilnehmer hielten Schilder mit „SUV töten“ oder „Motorisierte Mordwerkzeuge raus aus der Stadt“ hoch. „Die Ermittlungen zu diesem tragischen Geschehen in der Invalidenstraße in Mitte dauern an“, so die Staatsanwaltschaft. „Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die genauen Unfallursachen zu untersuchen. Es stehen jedoch noch die Ergebnisse von mehreren Experten-Gutachten aus.“

Zwei Bundesligisten kommen aus der Hauptstadt

Herthas Lukebakio (l.) und Unions Gentner beim Lokalderby.

Berlin hat ein aufregendes Fußballjahr erlebt. Union Berlin setzte sich in der Relegation gegen den VfB Stuttgart durch und schaffte nach mehreren vergeblichen Versuchen den Sprung in die 1. Bundesliga. In dieser Saison durften sie die ganz Großen wie den FC Bayern München oder den BVB in der Alten Försterei begrüßen. Durchaus mit Erfolg. Gegen Dortmund und – für die Union-Fans viel wichtiger – gegen Hertha BSC gewannen die Köpenicker und dürfen sich nun auch Berliner Stadtmeister nennen – wenigstens bis zum Rückspiel im Olympiastadion.

Ganz anders verlief die Gefühlswelt für die Hertha. Während es sportlich in diesem Jahr nicht so lief, erzielte der Verein mit der Nachricht bundesweit Aufmerksamkeit, als er den Einstieg des ehemaligen Wunder-Jungunternehmers Lars Windhorst bekannt gab. 224 Millionen Euro pumpt Windhorst in den Verein. Nachdem das Experiment mit dem Neuling im Profitrainer-Geschäft, Ante Covic, misslang, setzten die Blauweißen das nächste Ausrufezeichen. Weltmeister Jürgen Klinsmann übernahm die Mannschaft, um sie aus der Krise zu führen. Acht Punkte aus fünf Spielen lautet seine Bilanz bisher. In der Winterpause sollen Top-Transfers folgen. Die Berliner Fußball-Fans sind gespannt.

Der rot-rot-grüne Senat beschließt den Mietendeckel

Eine Häuserfassade mit Wohnungen in Berlin-Mitte, im Hintergrund der Berliner Fernsehturm.

Manchmal wundert man sich ja, warum bestimmte Ideen so lange brauchen, um das Licht der Welt zu erblicken. Seit Jahren denken die Berliner Landespolitiker und andere Experten über Möglichkeiten nach, dem Anstieg der Mieten in Berlin etwas entgegenzusetzen. Die Lösung glaubt die rot-rot-grüne Koalition nun im Mietendeckel gefunden zu haben.

Die Berliner SPD hatte die Anregung des Juristen Peter Weber aufgegriffen. Dieser hatte in einer Fachzeitschrift dargelegt, wie die Länder doch eine Kompetenz zu rechtlichen Eingriffen auf dem Wohnungsmarkt hätten. Die SPD nahm die Idee eines Mietenstopps auf und beschloss diesen im März auf einem Parteitag, auch um das Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungsunternehmen zu bremsen. Der Entwurf zum Mietendeckel, der dann aber aus dem Haus von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) vorgelegt wurde, ging deutlich weiter. Nicht nur ein Stopp, sondern eine Absenkung der Mieten unter festgelegte Obergrenzen setzte sich der rot-rot-grüne Senat danach zum Ziel. Die Idee genießt in der Mieterstadt Berlin viel Sympathie, obwohl Immobilienexperten und Ökonomen vor schädlichen Folgen warnen.

Aber vielleicht bleibt ja vom politischen Thema des Jahres 2019 nicht mehr als viel Rauch: Ob der Mietendeckel verfassungsgemäß ist, bezweifelt nicht nur die Opposition. Ist das Land überhaupt ­befugt, die Mieten zu regeln, wo das doch der Bund bereits tut? Darf man in bestehende Verträge derart eingreifen? Kann es sein, dass Altbauten am Kurfürstendamm künftig nur fast so viel Miete kosten dürfen wie Plattenbauten in Marzahn? All das sind offene Fragen. Aber der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) möchte es versuchen und riskiert, vom Gericht gestoppt zu werden.

Von Rebecca gibt es keine Spur

Über den Verbleib der 15-jährigen Schülerin Rebecca herrscht weiterhin Unklarheit.

Jeden Tag verschwinden in Deutschland Menschen spurlos. Derzeit gelten laut Bundeskriminalamt 11.000 als vermisst. Doch kaum ein Fall bewegte das Land in diesem Jahr so sehr wie der von Rebecca Reusch aus Neukölln. Die Schülerin wurde zuletzt am 18. Februar im Haus ihrer ältesten Schwester und ihres Schwagers am Maurerweg in Britz gesehen. Dort hatte sie die Nacht verbracht. Am nächsten Tag wollte sie in die Schule. Doch dort kam sie nie an.

In den folgenden Wochen kam es zu beispiellosen Suchaktionen. Die Resonanz war riesig, nicht zuletzt durch die sozialen Medien. Während die Familie glaubt, dass Rebecca noch lebt, vermutet die Polizei ein Verbrechen.

Die Polizei nimmt an, dass die 15-Jährige getötet wurde. Der Verdacht fiel auf Rebeccas Schwager. Er war kurz in Untersuchungshaft, kam aber mangels Beweisen wieder frei. Der himbeerrote Twingo, der dem Schwager und Rebeccas Schwester gehört, war am 18. und 19. Februar auf der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) von einem Kennzeichenerfassungssystem registriert worden. Nur der Schwager hatte in dieser Zeit Zugriff auf das Auto.

Die Mordkommission veröffentlichte Fotos des Autos und des Schwagers. Nach der Freilassung des Mannes aus der Untersuchungshaft zog die Berliner Polizei diese Fahndungsfotos wieder zurück. Die Beweise für eine weitere Untersuchungshaft reichten nicht aus. Mehr als 2300 Hinweise gingen inzwischen bei der Mordkommission ein. Trotz aufwendiger Suche in Wäldern und Seen in Brandenburg mit Hunden, Booten und Tauchern wurde bislang nichts entdeckt.

Die Mutter von Rebecca sagte kürzlich in einem „Bunte“-Interview, die Ungewissheit über das Schicksal ihrer Tochter sei „extrem beklemmend“. Rebecca sei in jeder Minute in den Gedanken der Familie, sagte die 52-Jährige im Dezember. „Ganz schlimm wird es, wenn wir versuchen, uns auszumalen, was sie durchmachen muss. Das ist ganz schlimm. Da brechen wir regelmäßig komplett zusammen.“

Siemens investiert Millionen in den Campus Siemensstadt

Das Siemens-Verwaltungsgebäude in der Spandauer Siemensstadt. Auf dem Gelände soll der Siemens-Innovationscampus entstehen.

Der Niedergang des Industriestandortes Berlin ist nirgendwo so sichtbar wie an der Nonnendammallee in Siemensstadt. Zwar arbeiten hier immer noch Tausende Siemensianer in den Werken des einst in Berlin groß gewordenen Unternehmens. Doch hinter vielen der denkmalgeschützten Klinkermauern stehen die Hallen halbleer, zu ebener Erde lagern Metallteile auf teurem Berliner Grund.

In regelmäßigen Abständen kündigte der Siemens-Vorstand in München an, auch an seinem Stammsitz in Berlin weitere Stellen abzubauen. In diesem Jahr ist jedoch eine Entscheidung gefallen, die den Trend umkehren soll. Siemens baut seinen Innovationscampus nicht in Asien auf der grünen Wiese, sondern direkt in dem historischen Industriequartier. So entsteht die Siemensstadt 2.0. Ein neues Stadtviertel, in dem sich Forschung, Produktion und Start-ups befruchten und durch neue Logistikkonzepte verknüpft werden sollen. Cedrik Neike, gebürtiger Berliner im Siemens-Vorstand, hatte bei seinen Kollegen für den Neustart geworben. Immerhin geht es um 600 Millionen Euro Investitionen. Und die Skepsis gegenüber Berlin, der Berliner Verwaltung und dem rot-rot-grünen Senat war und ist ausgeprägt unter den Managern.

Der Senat entfaltete gegenüber Siemens jedoch eine Dynamik, die ihm bei vielen anderen Themen fehlt. Die Stadt kommt Siemens beim Denkmalschutz entgegen und hat zugesagt, das Areal mit der Siemens-Bahn anzubinden. Auch Fördermittel soll es geben. Siemens verpflichtet sich auch, preiswerte Wohnungen, Kitas und andere Infrastruktur zu errichten, und hat den Dialog mit der Nachbarschaft aufgenommen. So steht der Siemens-Campus für viele andere Entscheidungen von Unternehmen, die 2019 zu einem der erfolgreichsten Jahre für Berlins Wirtschaft gemacht haben.

Berlins Universitäten sind jetzt gemeinsam exzellent

Die Humboldt-Universität, davor das Denkmal für Alexander von Humboldt aus Marmor.

Es ist noch nicht lange her, da versuchten Berlins Universitäten sich gegenseitig kleinzuhalten. In Zeiten von Sparauflagen schien es im Eigeninteresse der Wissenschaftler, die Einschnitte bei der Konkurrenz und nicht bei sich selbst vornehmen zu lassen. 2019 markiert jedoch den Höhepunkt einer Entwicklung, die statt auf ein ruinöses Gegeneinander auf kooperatives Miteinander setzt.

Am 18. Juli knallten in der Urania die Sektkorken. Die drei Berliner Universitäten und die Charité hatten es geschafft. Die Jury hatte den gemeinsamen Antrag der „Berlin University Alliance“ positiv beschieden und der Berliner Hochschullandschaft das Exzellenz-Prädikat verliehen. „Berlin rockt im Team“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zu dem Triumph, der pro Jahr bis zu 25 Millionen Euro in die Stadt bringt. Zwar waren alle Beteiligten von einem Erfolg ausgegangen, denn die Berliner Universitäten hatten zuvor schon in den Vorstufen des Wettbewerbs gut abgeschnitten. Aber niemand konnte sicher einschätzen, wie die in der Mehrzahl internationalen Fach-Juroren auf den Antrag der vier Organisationen aus Berlin reagieren würden. Solch einen gemeinsamen Antrag hatte es zuvor noch nicht gegeben.

Aber alles lief glatt. „Nicht auszudenken, wenn das schiefgegangen wäre“, seufzte ein Universitäts-Präsident erleichtert. Jetzt sind die Universitäten offiziell zur Zusammenarbeit verpflichtet. Die Wissenschaftler haben sich vorgenommen, nichts weniger als die großen Menschheitsthemen anzugehen: Klimakrise, sozialer Zusammenhalt, Gesundheit für alle. Gleichzeitig soll Berlin zum großen Experimentierfeld werden, wo die Forschungsergebnisse auch erprobt und angewandt werden. Exzellenz ist vor allem ein Anspruch, der in den nächsten Jahren umzusetzen ist.

