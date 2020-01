Konzert: Sum 41 live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Sum 41 spielen am 1. Februar in Berlin

Velodrom Sum 41 live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Sum 41 sind zurück: Im Januar und Februar 2020 steigt die kanadische Punkrockband wieder in den Tourbus, um ihr neues Album "Order in Decline" in Europa vorzustellen. In Deutschland haben Deryck Whibley & Co. im Rahmen ihrer Headliner-Tour 2020 sechs Stationen geplant. Ihre Berliner Fans sollten sich den 1. Februar im Kalender markieren – denn an dem Samstag spielen die Kanadier in der Hauptstadt. Im Gepäck haben sie neben Songs aus ihrem aktuellen Album auch eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "In Too Deep" oder "Fat Lip".

Die US-Punkband "Zebrahead" wird die Band bei all ihren Terminen begleiten. Freunde punkiger Klänge dürfen sich bei der bevorstehenden Tour also doppelt über neue Songs freuen.

Wo wird Sum 41 in Berlin spielen?

Das Konzert wird im UFO im Velodrom (Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin) stattfinden.

.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für die Berlin-Konzerte von Sum 41 sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich (ab 43 Euro zzgl. Gebühren)

Wann geht es los?

Der Einlass zum Sum 41-Konzert startet am Sonnabend (1. Februar 2020) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs werden Sum 41 in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Velodrom davon abweichen, aber diese Songs spielten Sum 41 bei ihrem Konzert am 21. Dezember in Grand Rapids (USA):

Turning Away The Hell Song Motivation Fake My Own Death We're All to Blame Some Say Out for Blood The New Sensation Walking Disaster We Will Rock You Underclass Hero Pieces No Reason Over My Head (Better Off Dead) In Too Deep Still Waiting

Zugabe:

Machine Gun Fat Lip Pain for Pleasure

Wie komme ich zum UFO/Velodrom?

Das Velodrom im Prenzlauer Berg liegt aus dem Gelände des Europasportpark Berlin und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es besteht ein direkter Zugang zum anliegenden S-Bahnhof Landsberger Allee. Der S-Bahnhof wird von den Ringbahnlinien S41 und S42 , der Linien S8 sowie der S85 bedient. Das Velodrom hat keine eigenen Besucherparkplätze. Für Autofahrer bietet sich "Park and Ride" an. Das kostenpflichtige Parkhaus Am Alexanderplatz ist durchgehend geöffnet und hat eine direkte Anbindung mit der Tram (M5 / M6 bis Haltestation Landsberger Allee) zum Velodrom.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es im Velodrom begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 2 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Velodrom.

Sum 41 live im UFO im Velodrom, Sonnabend, 1. Februar 2020, Einlass ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Paul-Heyse-Straße 26 am S-Bhf. Landsberger Allee, 10407 Berlin