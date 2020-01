Konzert: Andrea Berg live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Andrea Berg spielt am 7. Februar in Berlin

Andrea Berg spielt am 7. Februar 2020 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Andrea Berg live in Berlin 2020 – Was Fans wissen müssen

Die Reise geht weiter: Im Rahmen ihrer "Mosaik-Live Arena Tour" kehrt Andrea Berg 2020 zurück auf die Bühnen der Republik. Im November 2019 feierte die Ausnahmekünstlerin mit einem Doppelkonzert in Stuttgart die Premiere ihrer Tour. Jetzt kommt sie mit neuen Songs und ihren bekanntesten Hits wie "Wenn Du mich willst, dann küss mich doch" und "Kilimandscharo" in die Hauptstadt und wird am 7. Februar in Berlin spielen.

Diese Künstler kommen 2020 nach Berlin

1992 startete Andrea Berg mit dem Debütalbum „Du bist frei“ ihre einzigartige Karriere, die sie in den kommenden Jahren zur erfolgreichsten Sängerin Deutschlands machen sollte. Mit weiteren Alben wie „Gefühle“ von 1995 oder „Träume lügen nicht“ von 1997 zementierte sie ihren Ruf als Deutschlands Schlagerkönigin und erlangte so viel Popularität, dass ihr 2001 erschienenes erstes „Best of“-Album zu einem der meistverkauften deutschen Alben aller Zeiten wurde

Was können Besucher von dem Konzert erwarten?

Sie spielt mit Feuer und Wasser, steht in schwindelnder Höhe auf dem Kopf eines Drachens oder donnert mit einem Motorrad auf die Bühne. Die Live-Auftritte von Andrea Berg sind stets ein Erlebnis. Fans dürfen sich bei ihrem Berlin-Konzert auf eine facettenreiche Bühnenshow mit vielen Überraschungen freuen. „Es erfüllt mich, wenn ich es schaffe, die Menschen für drei Stunden aus ihrem Alltag zu entführen", so Berg: "Wenn sie loslassen können, sich dem Moment hingeben und wir gemeinsam das Leben feiern. Wenn ich ihnen nach dem Konzert begegne und die Freude in ihren Augen sehe, ist es das Größte für mich. Das ist mein Antrieb.“

Wo wird Andrea Berg in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Andrea Berg sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich (ab 49,99 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es in der Mercedes-Benz Arena los?

Der Einlass startet am Freitag (7. Februar) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: pa

Welche Songs wird Andrea Berg in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Andrea Berg bei ihrem letztjährigen Konzert in der Waldbühne:

Lass uns keine Zeit verlieren Nicht irgendwann Jung, verliebt und frei Kilimandscharo Ich sterbe nicht nochmal Wenn Du mich willst, dann küss mich doch Die Gefühle haben Schweigepflicht Mosaik Sternenträumer Feuervogel Das kann kein Zufall sein Lust auf pures Leben Märchenschloss Lebenslänglich Du kannst noch nicht mal richtig lügen Es muss ja nicht für immer sein Ich schieß Dich auf den Mond Schenk mir einen Stern Flieg mit mir fort Hallo Houston Die geheimen Träumer Himmel auf Erden Der letzte Tag im Paradies Diese Nacht ist jede Sünde wert Steh auf Du hast mich 1000 Mal belogen Ich werde lächeln, wenn du gehst

Zugabe:

Ich liebe das Leben Ja, ich will

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Andrea Berg live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 7. Februar 2020, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.