Konzert: Käptn Peng live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi spielen am 27. Januar in Berlin

Käptn Peng spielt am 27. Januar ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle / Knorkatorhalle Käptn Peng live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Ian Andersons Jethro Tull auf Zeitreise in die Vergangenheit

Ian Andersons Jethro Tull auf Zeitreise in die Vergangenheit

Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi sind zurück: Die Winter Klubtour 2020 ist als äußerst persönliche Tournee der Berliner Band ausgelegt. Im Januar 2020 besuchen sie ausgesuchte Clubs, in denen sie in ihrem Tourleben besonders gerne gespielt haben und geben eine Reihe spezieller Konzerte.

Diese Künstler kommen 2020 nach Berlin

Keine Riesenbühnen und überfüllten Säle - sondern intimes Schwitzen ist hier angesagt. Ihre Berliner Fans sollten sich den 27. Januar 2020 im Kalender markieren: Dann entern Käptn Peng alias Robert Gwisdek und seine Band Die Tentakel von Delphi die Hauptstadt. Im Gepäck haben sie eine Auswahl von Publikumslieblingen wie "Tango im Treibsand" und "Sie mögen sich". Besucher dürfen sich auf eine extrem tanzbare Mischung aus Hip-Hop und Jazzrock freuen.

Wo wird Käptn Peng in Berlin spielen?

Das Konzert findet in ehemaligen Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Achtung: Die Columbiahalle wurde am 2. September 2019 in Knorkatorhalle umbenannt.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert von Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es in der Knorkatorhalle los?

Der Einlass startet am Montag (27. Januar 2020) um 18.30 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils gegen 20 Uhr.

Setlist - Welche Songs wird Käptn Peng spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Knorkatorhalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Käptn Peng bei seinem Auftritt am 29. Juli in München:

Pförtner Neue Freunde Freestyle Backpfeifenernte auf dem Alphabeet Parantatatam WobWobWob Im Labyrinth Tango im Treibsand Meister und Idioten Sein Name sei Peng Von Form zu Form Lass doch der Jugend ihren Lauf Der Anfang ist nah Oha Todesbossa MC HomoSapiensSapiens Gelernt Sie mögen sich Freestyle Sockosophie

Zugabe:

Freestyle Champagner & Schnittchen Tier

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Knorkatorhalle (fka Columbiahalle) sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Knorkatorhalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Knorkatorhalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Käptn Peng live in Berlin 2020, Montag, 27. Januar, Einlass 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Knorkatorhalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.