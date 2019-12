Ascacíbar nach Medienberichten vor Wechsel zu Hertha BSC

Stuttgart. Santiago Ascacíbar vom VfB Stuttgart steht nach Medieninformationen vor einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mit Trainer Jürgen Klinsmann. Mehrere Zeitungen meldeten am Samstag ein Interesse des Hauptstadtclubs an dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler aus Argentinien, der beim Tabellendritten der 2. Liga noch bis Sommer 2023 unter Vertrag steht. Ascacíbar ist seit 2017 in Stuttgart und kommt in der laufenden Saison auf 15 Pflichtspieleinsätze. Sein Marktwert liegt bei etwa zehn Millionen Euro. Der VfB Stuttgart wollte die Spekulationen nicht kommentieren.

( dpa )