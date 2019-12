Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk: Polizei kontrolliert

Berlin. Zum Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk kontrolliert die Polizei in Berlin verstärkt die Geschäfte. Nach Angaben eines Sprechers wird überprüft, ob die Verkäufer die entsprechende Lizenz haben, die Höchstmenge nicht überschritten wird und die Ware ordnungsgemäß gelagert ist. Feuerwerk und Böller können von Samstag bis Silvester gekauft werden.

Die Berliner Feuerwehr weist darauf hin, dass nur geprüftes Feuerwerk mit Registriernummer und CE-Zeichen gekauft werden sollte. Illegal gekauftes Feuerwerk sei lebensgefährlich. Außerdem sollten Böller und Raketen getrennt von Feuerzeugen oder Streichhölzern aufbewahrt werden. Raketen sollten nur aus Flaschen mit sicherem Stand und mit genügend Sicherheitsabstand zu Menschen und Gebäuden senkrecht nach oben gestartet werden - niemals schräg oder von Balkonen aus. Des Weiteren empfiehlt die Feuerwehr, vor der Silvesternacht brennbare Gegenstände vom Balkon zu entfernen.

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr in Berlin Verbotszonen für Feuerwerk und Böller. In Mitte am nördlichen Alexanderplatz und in Schöneberg in der Gegend zwischen Steinmetz- und Pallasstraße nebst Umgebung sind von Silvester 18.00 Uhr bis zum Neujahrstag um 6.00 Uhr keine Böller und Raketen erlaubt.