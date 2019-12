Wohl Brandstiftung: Wieder Auto in Neukölln ausgebrannt

Berlin. Ein "hochwertiges Fahrzeug" ist in der Nacht zu Samstag in Berlin-Neukölln vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher sagte. Demnach wurde der Brand von Feuerwehrleuten gelöscht. In Berlin werden nachts immer wieder Autos angezündet. Allein über die Weihnachtstage brannten in der Hauptstadt sechs Autos aus. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftung. Die Gesamtzahl aller abgebrannten oder angezündeten Autos lag Anfang August bei etwa 320. 2018 hatten 446 Autos gebrannt.

( dpa )