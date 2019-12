So kommen Sie gut durch die Zeit zwischen den Jahren

Die Berliner Morgenpost klärt die wichtigsten Fragen vor Silvester.

Wie lange haben die Weihnachtsmärkte noch geöffnet?

Das Ende des Weihnachtsfests bedeutete auch das Aus für die meisten Berliner Weihnachtsmärkte. Viele hatten am 26. Dezember das letzte Mal geöffnet. Am Gendarmenmarkt geht es allerdings noch bis zum 31. Dezember weiter, am Breitscheid- und am Potsdamer Platz bis zum 5. Januar. Der Markt vor dem Roten Rathaus hat sogar noch bis zum 6. Januar geöffnet.

Wann holt die Stadtreinigung BSR die Weihnachtsbäume ab?

Im Zeitraum vom 6. bis zum 18. Januar. Dabei gibt es pro Stadtteil zwei Termine. In manchen Bezirken liegen die alle auf denselben Tagen. Wer in Reinickendorf, Spandau oder Marzahn-Hellersdorf wohnt, hat die Wahl zwischen dem 11. und dem 18. Januar. Eine Übersicht aller Termine findet sich im Internet unter www.bsr.de. Wichtig: Den Baum nur abgeschmückt an die Straße stellen.

Kann ich bedrucktes Geschenkpapier in den Papiermüll werfen?

Das ist kein Problem, sofern das Papier nur einfach bedruckt ist. Hat es allerdings eine Glitzerbeschichtung, gehört es in den Restmüll, da die aus Metall besteht. Das gilt ebenfalls, wenn es eine dünne Kunststoffschicht hat. Den Unterschied merkt man beim Zerreißen. Reines Papier geht einfach auseinander und fasert an den Rändern aus, während sich die Folie dehnt. Bevor das Papier entsorgt wird, müssen Verzierungen wie Bänder oder Aufkleber abgemacht werden. Klebestreifen sind kein Problem und werden beim Recyceln entfernt.

Wie entsorge ich andere Abfälle vom Weihnachtsfest?

Kaputte Christbaumkugeln oder andere Dekorationen aus Glas wandern nicht etwa in den Altglascontainer, sondern in den Restmüll. Denn das Material ist in der Regel mit einer silbernen Schicht, Farbe und Dekoration überzogen und lässt sich nicht wiederverwerten. Da die gelbe Tonne lediglich für Verpackungen da ist, gehört altes Lametta ebenfalls in den Restmüll. Enthält der Baumschmuck Blei, ist er sogar ein Fall für den Sondermüll. Kaputte Trink- oder Fenstergläser kommen nicht etwa in die Glas-, sondern wie zerbrochenes Porzellan oder Keramik auch in die Hausmülltonne. Trinkflaschen, die nicht weiß, braun oder grün sind, gehören beim Grünglas entsorgt.

Wann und wo kann ich am Wochenende einkaufen gehen?

Am Sonnabend haben Berlins Supermärkte, Kaufhäuser und Einkaufszentren regulär geöffnet. Wer mit den Silvestereinkäufen also nicht bis Montag oder Dienstag warten will, kann bereits heute alles erledigen. Am Sonntag sind die Läden bis auf die üblichen Ausnahmen geschlossen. Die sind: Ullrich am Bahnhof Zoo (9 bis 22 Uhr), die Rewe-Märkte im Ost- (7-24 Uhr) und im Hauptbahnhof (8-22 Uhr) sowie die Edeka-Filialen an den Bahnhöfen Friedrichstraße, Lichtenberg und Südkreuz (alle 8-22 Uhr).

Wie haben die Geschäfte Silvester und Neujahr geöffnet?

Silvester ist zwar kein Feiertag. Dennoch empfiehlt es sich, früh loszugehen, weil die meisten Geschäfte nur bis 14 Uhr geöffnet haben. An Neujahr sind sie dann geschlossen. Ausnahmen bilden auch hier Rewe am Ostbahnhof (10-18 Uhr), Edeka am Südkreuz und am Bahnhof Friedrichstraße (jeweils 10-22 Uhr), Ullrich am Zoo (11-22 Uhr) sowie Edeka am Bahnhof Lichtenberg und Rewe am Hauptbahnhof (jeweils 8 bis 22 Uhr).

Haben die Ämter in Berlin dieses Jahr noch einmal geöffnet?

An Silvester haben alle Berliner Behörden geschlossen. Wer in diesem Jahr noch seine Steuererklärung abgeben will, hat aber am Montag zwischen 8 und 13 Uhr in Berlins Finanzämtern noch die Gelegenheit dazu. Auch die Bürgerämter und die Kfz-Zulassungsstellen haben geöffnet. Allerdings ist für den 30. Dezember kein Termin mehr verfügbar. Die Fahrerlaubnisbehörde an der Puttkammer Straße in Kreuzberg nimmt auch dringende Anliegen ohne Termin entgegen, sofern man bereits zu Beginn der Öffnungszeit um 7.30 Uhr zu erscheint. Informationen zu weiteren Ämtern gibt es telefonisch unter der kostenlosen Behördennummer 115.

