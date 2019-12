Weg mit dem Speck: Ganz umsonst in Berlin abnehmen

Berlin. Es war wie jedes Jahr – Weihnachten war sehr lecker. Damit sind nicht nur die unmittelbaren Feiertage gemeint, sondern auch die Adventszeit davor. Der mehrfache Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, das Backen der Weihnachtskekse mit Kindern oder Enkelkindern, die Firmenweihnachtsfeier mit dem üppigen Büffet und dem nicht enden wollenden Fluss alkoholischer Getränke.

Ja, es war schön. Doch die Folgen sind leider sichtbar: Bei den Damen sitzt der Rock verräterisch eng, bei den Herren spannen die unteren Hemdknöpfe um die Bauchgegend. Darüber, wie schmerzhaft nur noch der oberste Knopf an der Jeans zugeht und wie groß hinterher das Spannungsgefühl ist, wollen wir gar nicht erst reden. Also hilft nur noch die Anmeldung zum Fitnessstudio? Zu teuer! Wir stellen Ihnen acht Methoden vor, wie man fast umsonst in Berlin abnehmen kann:

Die Treppen des Funkturms: 610 Stufen führen hinauf auf die Plattform des Funkturms, die in 126 Metern Höhe liegt. Pro 20 Stufen soll man rund fünf Kilokalorien (kcal) verbrauchen, macht also rund 150 kcal, wenn man oben ist – plus Verbrennung durch Herzrasen und Panikschweiß dank der möglichen Höhenangst. Rechnen wir also großzügig 200 kcal. Wer es zweimal nach oben schafft, hat dann schon fast einen Schokoweihnachtsmann (100 Gramm) verbrannt, der mit elenden 531 kcal zu Buche geschlagen hat. Allerdings bitte nicht nach 287 Stufen aufgeben. Auf der Höhe liegt nämlich das verführerische Restaurant des Funkturms. Ganz schlechter Ausweg!

Wer die Treppen auf den Funkturm hochläuft, arbeitet die Weihnachtsleckereien ab.

Foto: imago stock&people / imago/Schöning

Rückwärts um den Schlachtensee: Nein, das ist kein Druckfehler. Rückwärts zu laufen verbrennt viel mehr Kalorien als der Vorwärtsgang. Das ist sogar messbar: Forscher haben herausgefunden, dass es 30 Prozent mehr sind. Das ist doch ein Wort! Der Rundweg um den Schlachtensee ist 5,5 Kilometer lang, dafür braucht man rund eine Stunde, wenn man guten Schrittes spazieren geht. Wären also – konventionell im Vorwärtsgang – 200 kcal. Aber dank der Rückwärtsvariante wäre man schon bei 260 kcal. Zweimal in dieser Art um den See herum, sind dann 520 kcal weg, das entspricht der Tüte gebrannter Mandeln, die man genascht hat. Die liegt nämlich bei 490 kcal.

Schwimmen im kalten Wasser: Oops, beim Rückwärtsgehen am See ist etwas schief gelaufen und schon landet man im eiskalten Wasser. Wunderbar, denkt der Laie. Dann bleibe ich einen Moment in der eisigen Brühe stehen und verbrenne ordentlich Kalorien. Falsch gedacht! Wer im Wasser leicht unterkühlt, schlägt hinterher um so heftiger beim Essen zu, um sich wieder wohlzufühlen. Haben Forscher der Universität in Florida rausgefunden. Also flott zurück aufs Trockene!

Sprint zum BVG-Bus: Da nähert man sich der Bus-, Tram- oder U-Bahnhaltestelle, sie ist schon in Sichtweite und schon fährt vor, womit man dringend weiterfahren will. Zu früh! Doch was im ersten Moment wie ein Ärgernis wirkt, ist ein Geschenk. Denn sprinten verbraucht viel mehr Kalorien als normales joggen. Faustformel: Je schneller man läuft, desto höher der Energieumsatz. Und beim Sprint werden auch die gemeinen verborgenen Fettpölsterchen angegangen. 400 kcal, versprechen bestimmte Internet-Seiten, könne man da in 30 Minuten verbrennen. Aber so vielen Bussen kann man ja gar nicht hinterherlaufen. Also hier eine Faustformel: Ein paar Mal hinter den Öffentlichen hersprinten, schon kommen 250 kcal zusammen. Entspricht einem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, mit dem man gesündigt hat. Weg ist er! Der Bus womöglich auch, aber das ist egal. Hier geht es um höhere Ziele.

Einfach im Museum rumstehen: Richtig gelesen, rumstehen bringt es. 42 kcal verbraucht der Körper für eine Stunde stehen. Aber, Himmel, wo kann man stehen, ohne besonders aufzufallen? Beispielsweise in einem der Häuser der Berliner Museumsinsel. Nehmen wir die Alte Nationalgalerie. Da hängt wunderschön Caspar David Friedrichs Bild mit dem Titel „Mönch am Meer“. Mit einem Himmel, der einen ganz meditativ werden lässt. Da kann man locker eine Stunde davor stehen und über das eigene Leben, die Zukunft, die Vergangenheit nachdenken. Und schon sind 10 Gramm Spekulatius mit 42 kcal weg. Für die Kokosmakrone muss man allerdings ein wenig länger stehend verweilen. Die hat nämlich 75 kcal.

Hausputz ist nicht nur sinnvoll, sondern auch effektiv.

Foto: dpa Picture-Alliance / Kai Remmers / picture alliance / dpa Themendie

Hausputz machen: Endlich mal Kalorien sinnvoll verbrennen, indem man zu Hause gründlich aufräumt. Eine Stunde „Haus reinigen“, so sagen die Experten, verbrennt 240 kcal. Allerdings nur bei Frauen. Bei Männer sind es satte 300 kcal bei gleicher Arbeit. Nein, das hat nicht mit der männlichen Aversion gegen Hausarbeit zu tun, sondern allein mit ihrem Körpergewicht. Wer mehr wiegt, der verbrennt auch mehr Kalorien bei gleicher Tätigkeit – weil ja die ganze Körpermasse in Wallung kommt. Wer keine Lust auf Hausputz hat, kann den Stecker der Spülmaschine ziehen. Eine Stunde Abwasch bringen schon zwischen 150 bis 330 kcal Verbrauch, Betten beziehen sogar noch mehr. Eine Stunde bügeln bleibt dagegen unter den Erwartungen: zwischen 96 und 211 kcal pro Stunde. Aber auf diesem Feld kommt einiges zusammen, damit kann man schon mal den Gänsebraten loswerden, der mit 400 bis 900 kcal auf die Hüfte geschlagen ist. Und das ganz ohne Beilagen!

Seilspringen auf dem Tempelhofer Feld: Wahnsinnig effektiv! Ein einfaches Seil, und schon purzeln die Pfunde: das Springseil, das man noch aus der Kindheit kennt. Oder von den Rocky-Filmen. Ein paar Euro investiert, schon hat man es in der Hand – eine Stunde bringen einem 90 Kilogramm schweren Menschen schon ein Kilogramm Gewichtsabnahme. Und selbst die 50-Kilogramm-Fliegengewichte verlieren noch ein halbes Kilo. Aber wo kann ich ungestört Seilspringen? Vermutlich nicht in der eigenen Wohnung, weil dann der Kronleuchter eins tiefer wackelt. Auf dem Tempelhofer Feld ist viel, viel Platz. Allein die ehemaligen Lande- und Startbahnen sind zwei Kilometer lang. Da wird sich ja wohl ein Seilfleckchen finden. Und schon hat man Chancen, das leckere Raclette von Heiligabend verschwinden zu sehen, das mit rund 1400 bis 1700 kcal auf das Körpergewicht geschlagen ist.

Fernsehen: Ein Hoffnungsschimmer für alle zutiefst faulen Berliner – selbst beim Fernsehgucken nimmt man angeblich ab. Leichte Menschen verlieren 60 kcal pro Stunde, alle über 110 kg sogar 132 kcal. Nach einer Stunde TV ist das Glas Sekt zuviel (80 kcal) also weg.