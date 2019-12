Berliner Steuerfahnder haben Gastwirte im Visier

Berlin . Die Berliner Finanzämter haben im ablaufenden Jahr 2019 die Kontrollen von Taxiunternehmen, Glücksspielanbietern und Gastronomiebetrieben massiv ausgeweitet. So hatte sich bis Ende November die Zahl der Betriebsprüfungen in Restaurants, Cafés und Imbissen mit 2245 gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Dabei entdeckten die Beamten zahlreiche Steuervergehen. Aus den ausgewerteten Prüfungen ergeben sich Mehreinnahmen für den Fiskus von 50,4 Millionen Euro.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), dessen Haus diese Zahlen am Freitag bekannt gab, sprach von einer „außerordentlich“ hohen Summe. Denn im Vorjahr wurden nur etwas mehr als 15 Millionen nicht gezahlter Steuern eingezogen. In 84 aktuellen Fällen habe die Verwaltung Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet, hieß es weiter.

„Allein aus den zehn Fällen mit dem höchsten Mehrergebnis resultierten 2019 rund 5,5 Millionen Euro“, so Kollatz. „Umso wichtiger ist es, konsequent gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung vorzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass der Anteil auffälliger Gastronomiebetriebe langfristig sinkt.“

Kampf gegen Steuerbetrug: Beamte überprüfen 6776 Taxis

Auch in anderen Branchen, in denen viel Bargeld fließt, verstärkten die Finanzbehörden ihre Kontrollen. Die Beamten prüften insgesamt 6776 Taxis darauf, ob sie den seit 2017 vorgeschriebenen Fiskaltaxameter nutzen. Diese Geräte zeichnen alle Fahrten und Transaktionen auf. Von den erstmals untersuchten 5279 Taxis war nur etwas mehr als die Hälfte ordnungsgemäß ausgestattet. Unter den knapp 1500 Wagen, die zum zweiten Mal angeschaut wurden, erfüllten drei Viertel die Anforderungen. Die Versäumnisse hatten Folgen: In 38 Fällen soll die Konzession entzogen werden. 16 Mal wurde ein Steuer-Strafverfahren angestrengt.

Dritter Schwerpunkt der Kontrollen war 2019 die Glücksspielbranche. Die Prüfer nahmen 4100 Spielautomaten an 1150 Standorten unter die Lupe, das sind 40 Prozent aller bekannten Automaten in Berlin. In 57 Fällen führte die erste Kontrolle zu einer umfangreichen Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Gegen 29 Unternehmer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei etwa 480 sogenannten Kassen-Nachschauen gab es nur in jedem 20. Fall keine Beanstandungen.

Senator Kollatz sagte, der Bargeldverkehr sei „grundsätzlich anfällig für den Steuerbetrug“. Das belegten die Kontrollen. Dennoch sei eine „Kassenpflicht manipulationssicherer und ein wesentlich bedeutenderer Beitrag zur Steuergerechtigkeit“, so Kollatz.