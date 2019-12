Silvester in Berlin: Das sind die Tipps der Berliner Feuerwehr

Die Berliner Feuerwehr demonstriert an einer Figur, welch verheerende Wirkung ein in der Hand explodierender Böller hat.

Um die große Feier am Brandenburger Tor zu sichern, gibt es eine mobile Einheit am Reichstag. Was Feiernde beachten sollten.

Berlin. Zum Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk kontrolliert die Polizei in Berlin seit Sonnabend verstärkt die Geschäfte. Nach Angaben eines Sprechers wird überprüft, ob die Verkäufer die entsprechende Lizenz haben, die Höchstmenge nicht überschritten wird und die Ware ordnungsgemäß gelagert ist. Feuerwerk und Böller können seit Sonnabend bis Silvester gekauft werden.

„Gebt aufeinander acht“, diese Botschaft für die bevorstehende Silvesternacht würde er gern an die Berliner und ihre Gäste richten, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen bereits am Freitag. Und weil es mit dem Aufeinander acht geben nicht immer so klappt wie erhofft, steht die Berliner Feuerwehr bereit. Wie in jedem Jahr wird sie mit einem Großaufgebot dabei sein, wenn wieder mehrere 100.000 Menschen rund um das Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni Deutschlands größte Silvesterparty feiern.

Silvester 2019 in Berlin - 1463 Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen bereit

1463 Einsatzkräfte und 448 Fahrzeuge werde die Behörde aufbieten, teilte Landesbranddirektor Homrighausen mit. Mit diesem Großaufgebot will die Feuerwehr, unterstützt durch mehrere Hilfsdienste, nicht nur für die notwendige Sicherheit auf der Silvesterparty sorgen, sondern zugleich gewährleisten, dass stadtweit sämtliche Feuerwachen und Rettungsstellen besetzt sind.

Das Gros der Einsatzkräfte stellt wie gewohnt die Berufsfeuerwehr (863). Angefordert wurden darüber hinaus 467 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, 50 Mitarbeiter des Roten Kreuzes, des Arbeitersamariterbundes, der Johanniter und der Malteser. Komplettiert wird das Aufgebot durch 90 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes und Rettungsteams der Bundeswehr, insbesondere des Bundeswehrkrankenhauses.

Pyrotechnik zu Silvester sorgt für Verbrennungen und abgetrennte Gliedmaßen

Die Feuerwehr bietet in der Silvesternacht in der Tat alles auf, was irgendwie einsatzfähig ist. Im Verlauf eines Jahres kommt es etwa im Rettungsdienst immer wieder vor, dass einzelne Fahrzeuge mangels Personal nicht besetzt sind. In dieser Nacht allerdings seien sämtliche Fahrzeuge besetzt, versicherte Janosh Damen, Oberarzt und Mitglied im Stab Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr.

Mit Blick auf die Silvesterparty und die dort nach Erfahrungswerten vergangener Jahre zu erwartenden Zahlen der Verletzten hat das Rote Kreuz auf dem Veranstaltungsgelände sechs Unfallhilfsstellen eingerichtet. Und die Feuerwehr betreibt in der Nacht zwei mobile Feuerwachen, eine davon im Jakob-Kaiser-Haus, eines der um den Reichstag herum gruppierten Gebäude, in dem Bundestagsabgeordnete ihre Büros haben.

Pyrotechnik spielt für die Feuerwehr eine entscheidende Rolle, sowohl bei der Einsatzplanung als auch bei der Risikoabwägung. Verbrennungen, abgetrennte Gliedmaßen und weitere Verletzungen sind Jahr für Jahr die Kehrseite des farbenprächtigen Schauspiels, wenn die Silvesterraketen und Böller durch die Luft fliegen. In diesem Jahr kommt noch ein weiterer Aspekt dazu: „Pyrotechnik als Waffe“, beschrieb ihn Homrighausen am Freitag und sprach damit das Problem der immer häufigeren Übergriffe auf Einsatzkräfte an.

Feuerwehr warnt vor illegalen Böllern - Böllerverbotszonen

Die Einsatzkräfte sind dabei längst nicht die einzigen, die Verletzungen durch Pyrotechnik erleiden. Hunderte Verletzte müssen Feuerwehr und Hilfsdienste Jahr für Jahr in der Silvesternacht behandeln, ausgelöst durch unsachgemäßen und fahrlässigen Umgang mit Pyrotechnik. Und durch die Verwendung von billigen Produkten, die inzwischen längst nicht mehr nur jenseits der Grenzen zu Polen oder Tschechien eingekauft, sondern bequem von zu Hause aus im Internet bestellt werden.

Darauf hat jetzt auch die Polizei reagiert. Nicht nur auf dem Veranstaltungsgelände der Silvesterparty, auch im nördlichen Bereich des Alexanderplatzes sowie im Bereich der Pallasstraße gilt ein komplettes Verbot für das Abbrennen von Pyrotechnik. Schon das Mitführen ist untersagt, und die Polizei stellte bereits klar, sie werde entdeckte Feuerwerkskörper konsequent beschlagnahmen, notfalls mit Zwangsmaßnahmen.

Feuerwehr rechnet Silvester 2019 in Berlin wieder mit vielen Verletzten

Der wichtigste Rat, den die Feuerwehr für den zulässigen Umgang mit genehmigter Pyrotechnik geben kann, lautet: Es sollte nur geprüftes Feuerwerk mit einer Registriernummer und dem CE-Zeichen für geprüfte Sicherheit verwendet werden. Bedienungsanleitungen vor Gebrauch sorgfältig durchlesen, ist ein weiterer Rat, den die Experten der Feuerwehr so wie in jedem Jahr geben. Ausführliche Beschreibungen und Empfehlungen über den sachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern hält die Feuerwehr auf ihrer Internetseite www.berliner-feuerwehr.de bereit. Dennoch rechnet die Feuerwehr auch in diesem Jahr wieder mit einer „relativ hohen Zahl“ von Verletzten durch Pyrotechnik.

Böller entzünden ausrangierte Weihnachtsbäume

Das deutet auf viel Arbeit für die Rettungskräfte hin. Das Unfallkrankenhaus Berlin twitterte am Sonnabend wieder eine Warnung und zeigte dabei wie bereits vor einem Jahr ihr Team der Handchirurgen.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür, unsere Handchirurgen stehen bereit. Wenn Sie ihnen nicht begegnen wollen: Hände weg von illegalen Böllern! #Böllerschmerz pic.twitter.com/YCoob8LpXf — ukb (@ukbberlin) December 28, 2019

Aber auch die Löschkräfte werden wieder gefordert sein – und das im gesamten Stadtgebiet. Dabei gibt es ein bestimmtes Einsatzszenarium, mit dem die Feuerwehrleute immer wieder konfrontiert werden. Viele Berliner entledigen sich bereits vor Silvester ihres Weihnachtsbaumes. Bevor sie ihn zur Abholung durch die BSR an die Straße legen, wird er gern auf Balkonen zwischengeparkt. Wenn dort dann in der Silvesternacht Feuerwerkskörper landen, sorgen die trockenen Äste der Bäume binnen kurzer Zeit für ein veritables Feuer. Hunderte solcher Fälle hatte die Polizei in den vergangenen Jahren registriert.

Hinweise für die Bevölkerung wird die Feuerwehr in der Silvesternacht, so wie in den Stunden davor und danach fortlaufend über ihre Social-Media-Kanäle bei Twitter und Instagram) verbreiten. Notrufe werden über diese Kanäle allerdings nicht bearbeitet: Da gilt auch in der Silvesternacht die 112. Das gilt auch für die Polizei (Notruf 110). Diese informiert ebenfalls bei Twitter über ihren Kanal Polizei Berlin Einsatz von 17 bis 3 Uhr, und zwar in Form eines Twittermarathons.

Die Tipps der Berliner Feuerwehr für Silvester im Überblick:

Vorsicht beim Umgang mit Feuerwerkskörpern

Es sollte nur geprüftes Feuerwerk mit einer Registriernummer und dem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle gekauft werden. Beachten Sie: illegales Feuerwerk ist lebensgefährlich!

und dem in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle gekauft werden. Beachten Sie: illegales Feuerwerk ist lebensgefährlich! Die Prüfung von Feuerwerk wird gemäß der Richtlinie pyrotechnische Gegenstände [2013/29/EU] durch 13 benannte Stellen in Europa durchgeführt.

wird gemäß der Richtlinie pyrotechnische Gegenstände [2013/29/EU] durch 13 benannte Stellen in Europa durchgeführt. Gebrauchsanweisungen des Feuerwerks vor der Silvesternacht in Ruhe lesen!

des Feuerwerks vor der Silvesternacht in Ruhe lesen! Raketen der Klasse II oder Kategorie F2 mit mehr als 20 g Knallsatz dürfen nur von Personen mit einer speziellen Erlaubnis oder einem Befähigungsschein erworben und gezündet werden.

dürfen nur von Personen mit einer speziellen Erlaubnis oder einem Befähigungsschein erworben und gezündet werden. Feuerwerk der Klasse II oder Kategorie F2 i st nur von Erwachsenen ab einem Alter von 18 Jahren und nur im Freien zu zünden!

st nur von Erwachsenen ab einem Alter von 18 Jahren und nur im Freien zu zünden! Abbrennen von Feuerwerk der Klasse II oder Kategorie F2 ist nur zwischen Silvester 18:00 Uhr und Neujahr 07 Uhr erlaubt!

erlaubt! Feuerwerkskörper getrennt von Zündhölzern oder Feuerzeugen aufbewahren!

oder aufbewahren! Beim „Knallen“ nie den gesamten Vorrat an Feuerwerk in einem Behältnis bereithalten!

den gesamten Vorrat an Feuerwerk bereithalten! Raketen nur aus Flaschen mit sicherem Stand (z.B. in einem Getränkekasten) von der Straße aus mit genügend Sicherheitsabstand zu Gebäuden, starten!

(z.B. in einem Getränkekasten) von der Straße aus mit zu Gebäuden, starten! Mit Feuerwerkskörpern nicht auf Menschen, Tiere oder Gebäude zielen!

zielen! Tischfeuerwerk nur auf feuerfesten Unterlagen abbrennen – nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien!

nur auf feuerfesten Unterlagen abbrennen – nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien! Feuerwerk kann bei unsachgemäßem Umgang zu Verletzungen, Verbrennungen und zu Gehörschäden führen!

führen! Kleinere Brandverletzungen sofort mit ca. 20°C kaltem Wasser 5 Minuten lang kühlen!

sofort mit ca. 20°C kaltem Wasser 5 Minuten lang kühlen! Feuerwerkskörper, die nicht explodiert sind, liegen lassen! Sie können noch viel später explodieren!

Tipps für die Silvesterparty

Vor Silvester brennbare Gegenstände vom Balkon entfernen!

entfernen! In der Silvesternacht Fenster und Balkontüren geschlossen halten!

halten! Keine Styropor-Flocken oder anderes brennbares Material als Dekoration verwenden!

oder anderes brennbares Material als Dekoration verwenden! Wo sind Notausgänge ? Sind sie unverschlossen und nicht verstellt?

? Sind sie unverschlossen und nicht verstellt? Veranstalter auf Sicherheitsmängel aufmerksam machen.

aufmerksam machen. Veranstaltungen verlassen, wenn sie „unsicher“ sind.

Was tun, wenn es trotzdem zu einem Brand kommt?

Brandraum sofort verlassen . Brandrauch ist tödlich!

. Brandrauch ist tödlich! Kinder, alte und pflegebedürftige Menschen sowie Tiere mitnehmen, Nachbarn warnen

mitnehmen, Nachbarn warnen Türen schließen , aber nicht abschließen.

, aber nicht abschließen. Bei Brand im Treppenraum in der Wohnung bleiben und sich am Fenster oder auf dem Balkon bemerkbar machen.

in der Wohnung bleiben und sich machen. Über den Notruf 112 die Feuerwehr alarmieren.

die Feuerwehr alarmieren. Wo ist was passiert? (Bei Notrufmeldungen von der Silvesterparty am Brandenburger Tor Laternennummer angeben)

(Bei Notrufmeldungen von der Laternennummer angeben) Sind Personen im Gebäude vom Brand eingeschlossen ?

? Wie viele Personen sind betroffen?

Personen sind betroffen? Welche Art von Verletzung/Erkrankung ?

? Wer meldet das Ereignis?

meldet das Ereignis? Gegebenenfalls ins Freie gehen und der Feuerwehr zeigen , wo es brennt.

, wo es brennt. Falls zu Silvester das Telefonnetz überlastet ist, erreichen Sie die Feuerwehr auch über Polizei- und Bundespolizei-Streifen, Busse und Straßenbahnen, U-, S- und Fernbahnhöfe, Taxis, jede Feuer- und Rettungswache sowie auf den Polizeiabschnitten im Stadtgebiet.

