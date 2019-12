Geld für 5200 Kitaplätze in Berlin bewilligt

Berlin. Im Jahr 2019 wurde das Geld für 5200 neue Kitaplätze in der Hauptstadt bewilligt – insgesamt mit Fördergeldern von 76 Millionen Euro. Wann die Plätze allerdings zur Verfügung stehen werden, wird sich zeigen. Denn manche entstehen in Kita-Neubauten, andere in Um- oder Ausbauten. Außerdem gibt es für Kinderläden eine „Starthilfe“, bei der jeder neu geschaffene Kitaplatz anfangs mit 2000 Euro gefördert wird.

„Berlin investiert massiv in den Kita-Ausbau“, sagte dazu Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Und kündigte an, dass es in den nächsten Jahren so weitergehen werde. „Im Doppelhaushalt 2020/21 stehen für den weiteren Ausbau rund 100 Millionen Euro bereit.“

Die sind auch dringend nötig, denn viele Kitas sind übervoll, und es ist weiterhin mühsam für Eltern, einen Kitaplatz für den Nachwuchs zu finden. Deshalb unterstützt das Land finanziell die Träger beim Ausbau. Über ein Landesprogramm wird bei Neubauten ein Platz mit zu 25.000 Euro gefördert, beim Umbau mit bis zu 15.000 Euro.

„Zuletzt ging es nur um die Quantität, nicht die Qualität“

Der Deutsche Kitaverband warnte indes, dass das Jahr 2020 für viele Kitaträger zu einem „Jahr mit immensen Herausforderungen“ werde. Größte Sorge, so eine Umfrage innerhalb des Verbandes, sei, genügend geeignetes Personal zu finden. Gerade auch, weil inzwischen von den Kitas eine neue Qualität bei der frühkindlichen Bildung erwartet werde.

Der Verband wirft der Politik vor, auch in den letzten Jahren nicht genügend für das Ansehen des Erzieherberufes getan zu haben. Zuletzt sei es häufig nur noch um den quantitativen Ausbau der Kitas gegangen. „Die Qualität ist da oft auf der Strecke geblieben“, so Waltraud Weegmann, Vorsitzende des Verbandes.