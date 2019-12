Polizei sucht nach vermisster Frau aus Premnitz

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Premnitz. Eine 61-jährige Frau aus Premnitz (Havelland) wird seit Heiligabend vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich in einer gesundheitlichen Notlage befindet und auf Hilfe angewiesen sein könnte. Sie soll ihre Wohnung wahrscheinlich am 2. Dezember selbstständig verlassen haben. Danach verliert sich ihre Spur, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Bekannte, die die Frau besuchen wollten, trafen sie am Vormittag des 24. Dezember nicht in ihrer Wohnung an und alarmierten die Polizei. Auch mit einem Fährtenhund und einem Polizeihubschrauber konnte die Frau zunächst nicht gefunden werden. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.