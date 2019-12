Auto gerät auf Autobahn in Brand: Fahrer kann sich retten

Putlitz. Ein Autofahrer hat Glück im Unglück gehabt und sich auf der Autobahn 24 in der Prignitz aus einem brennenden Wagen retten können. Der 19-Jährige aus dem Kreis Teltow-Fläming sei mit dem 15 Jahre alten Auto am zweiten Weihnachtstag in Richtung Autobahndreieck Wittstock unterwegs gewesen, als es kurz vor der Anschlussstelle Putlitz in Brand geraten sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ursache für das Feuer sei bisher nicht geklärt. Der Fahrer konnte das Auto noch auf den Seitenstreifen fahren und aussteigen. Er blieb unverletzt. Der Wagen brannte danach vollständig aus. Die Richtungsfahrbahn war laut Polizei 45 Minuten lang gesperrt.

( dpa )