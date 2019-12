Berliner Feuerwehr mit 1463 Helfern an Silvester im Einsatz

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist für die Silvesternacht gewappnet: 1463 Feuerwehrkräfte seien in der Hauptstadt zum Jahreswechsel im Einsatz, darunter vor allem Haupt- und Ehrenamtliche, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Freitag in Berlin. Zusätzliche Unterstützung käme unter anderem von Helfern des Deutschen Roten Kreuz und des Technischen Hilfswerks. In einer regulären Nacht seien es 519 Einsatzkräfte.

Bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor plant die Feuerwehr demnach neben einer Koordinierungsstelle am Platz des 18. März auch zwei temporäre Wachen am Großen Stern und am Jakob-Kaiser-Haus. Nummerierte Laternen sollen den Gästen zusätzlich helfen, den Ort von Vorfällen schnell an die Rettungskräfte weiterzugeben, sagte Homrighausen.

Der Schutz der Feuerwehrleute habe auch diesmal in der Planung eine wichtige Rolle gespielt. Beim vergangenen Jahreswechsel waren laut Feuerwehr 49 Einsatzkräfte angegriffen worden, 34 mittels Pyrotechnik. "Wir werden unsere Einsatzkräfte im Vorfeld sensibilisieren und Hilfestellungen geben, wie man Übergriffe auf Einsatzkräfte erkennen und verhindern kann", sagte Homrighausen. Zusätzlich sei man in engem Kontakt mit einem Verbindungsbeamten der Polizei, der im Notfall alarmiert werde.