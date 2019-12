Alba-Manager nach Vitoria-Sieg: "Haben uns akklimatisiert"

Berlin (dpa/bb) – Manager Marco Baldi wertete das Ende der Niederlagenserie in der Euroleague auch als Reifezeugnis für die Bundesliga-Basketballer von Alba Berlin. "Man wusste, man ist auf Augenhöhe, hat aber zuletzt trotzdem nichts Zählbares rausgeholt. Da tut das jetzt einfach gut", sagte er nach dem 81:57-Erfolg am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz aus Spanien.

Es war der höchste Sieg der Berliner in der bisherigen Euroleague-Spielzeit. Sie hätten sich akklimatisiert, meinte Baldi. Es wurde auch Zeit, zuvor hatten die Alba-Profis vier Niederlagen in Serie kassiert. Elf sind es insgesamt, fünf Siege schafften die Hauptstädter. Platz 16 von 18 Teams in der Euroleague. Vitoria-Gasteiz gelang ein Sieg mehr und ist 14. in der Tabelle.

Die Spanier, die Anfang November Berlins Bundesliga-Konkurrenten Bayern München mit über 30 Punkten Vorsprung geschlagen hatten, kriselten zuletzt. Der Trainerwechsel zeigte gegen Alba keinen Effekt. Fast schon im Stile einer Spitzenmannschaft nutzten die Berliner die Verunsicherung der Gäste aus und siegten überraschend souverän.

"Wir haben von Anfang an sehr gut verteidigt. Dadurch sind sie in ihrem Blues geblieben", betonte Baldi. "Das war ein großer Sieg für uns. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf die Jungs", sagte Trainer Aito Garcia Reneses.

Zum Jahresabschluss muss Alba an Silvester in der Bundesliga gegen den Mitteldeutschen BC ran (15.00 Uhr). Bis dahin bleiben vier Tage Zeit zur Vorbereitung. "Das ist fast wie Urlaub", meinte Flügelspieler Luke Sikma. Die Zeit soll vor allem zum Training genutzt werden.