Nach 20 Jahren: CineStar am Potsdamer Platz schließt

Das Kino Cinestar spiegelt sich in einem künstlichen See im Sony-Center am Potsdamer Platz.

Berlin. Schlechte Nachricht für Liebhaber von Filmen in Originalsprache: Die Kinos CineStar und Imax im Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin schließen zum 1. Januar 2020. Nach genau 20 Jahren laufe der Mietvertrag aus, teilte die Geschäftsführung der CineStar-Gruppe auf Anfrage mit. Die Kinos sind bekannt dafür, viele Filme in Originalfassung zu zeigen.

Ab Januar sollen Filme mit Untertitel sonntags und montags in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg zu sehen sein, hieß es. Im Cubix am Alexanderplatz sollen vermehrt Filme in der Originalversion laufen, zusätzlich sonntags auch an den Standorten in Tegel, Treptow und Hellersdorf.