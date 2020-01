S-Bahn Berlin: Nord-Süd-Tunnel wird dieses Wochenende gesperrt

Der Nord-Süd-Tunnel, hier der Abschnitt am Potsdamer Platz, wird an zwei Wochenenden gesperrt (Archivbild).

Berlin. Der Nord-Süd-Tunnel wird am Freitag für den S-Bahn-Verkehr gesperrt. Wie die Berliner S-Bahn mitteilte, gilt die Sperrung von Freitagabend, 3. Januar, bis zum frühen Montagmorgen, 6. Januar, und am Wochenende darauf (10. bis 13. Januar) zwischen den Bahnhöfen Yorckstraße in Schöneberg und Gesundbrunnen.

Als Grund gibt die S-Bahn „notwendige Instandhaltungsarbeiten“ an. Gleisbauer, Techniker und Reinigungskräfte bringen die Infrastruktur auf Vordermann, hieß es weiter.

Wann ist der Nord-Süd-Tunnel gesperrt?

Freitag, 3. Januar, 22 Uhr bis Montag, 6. Januar, 1.30 Uhr

Freitag, 10. Januar, 22 Uhr bis Montag 13. Januar, 1.30 Uhr

Welche S-Bahn-Linien sind von der Sperrung betroffen?

Die Züge der Linien S1, S2, S25 und S26 zwischen Yorckstraße (Großgörschenstraße) / Yorckstraße und Gesundbrunnen fallen aus.

Foto: BM

Welche Umfahrung wird während der Sperrung des Nord-Süd-Tunnels empfohlen?

Die S-Bahn empfiehlt den Fahrgästen, den gesperrten Abschnitt mit den Ringbahnlinien S41/S42 oder mit der fast parallel verkehrenden U-Bahn-Linie U6 zu umfahren.

Gibt es einen Schienenersatzverkehr?

Ja, vorwiegend zur lokalen Anbindung werden zwei Linien im SEV mit Bussen eingerichtet.

Linie Süd: Yorckstraße - Anhalter Bahnhof - Potsdamer Platz/Voßstraße - Bushaltestelle „Behrenstraße/Wilhelmstraße“ (Halt für Brandenburger Tor) - Friedrichstraße (Reichstagufer)

Yorckstraße - Anhalter Bahnhof - Potsdamer Platz/Voßstraße - Bushaltestelle „Behrenstraße/Wilhelmstraße“ (Halt für Brandenburger Tor) - Friedrichstraße (Reichstagufer) Linie Nord: Friedrichstraße (Am Weidendamm) - Oranienburger Straße - Nordbahnhof (Gartenstraße) - Humboldthain - Gesundbrunnen (Hanne-Sobek-Platz).