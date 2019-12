Drei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Berlin. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind drei Menschen im Berliner Ortsteil Baumschulenweg schwer verletzt worden. Ein 75-Jähriger wollte mit seinem Wagen am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Köpenicker Landstraße/ Ecke Baumschulenstraße links abbiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 39-Jährigen. In seinem Wagen wurden die Beifahrerin (76) und ein 12-jähriger Junge am Rumpf, im anderen Auto ein 14-jähriges Mädchen an der Wirbelsäule schwer verletzt. Die drei Verletzten kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Mitinsassen wurden nicht verletzt.

