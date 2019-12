Mann beißt Polizisten die Hand blutig

Berlin. Ein 19 Jahre alter Mann hat bei seiner Festnahme in Berlin-Kreuzberg einem Polizisten die Hand blutig gebissen. Zudem verletzte er eine Beamtin, indem er ihre Finger an der Hand verdrehte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor soll der Täter am Donnerstagabend eine 15-Jährige an einem Restaurant in der Skalitzer Straße sexuell belästigt und ein 59-Jährigen, der das Geschehen beobachtete und eingriff, ins Gesicht geschlagen haben. Der Täter flüchtete, konnte jedoch in der Wiener Straße gestellt werden. Bei seiner Festnahme leistet er Widerstand, verletzte die beiden Polizeibeamten und beschädigte außerdem noch eine Tür. Der verletzte Polizist wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

