Kreuzberg: Mann beißt bei Festnahme zu - Polizist wird verletzt

Ein 19-Jähriger soll ein Mädchen sexuell belästigt haben. Bei seiner Festnahme biss er einem Polizisten in die Hand.

In Hand gebissen 19-Jähriger beißt bei Festnahme zu: Polizist wird verletzt

Ein Mann hat Donnerstagabend in Kreuzberg bei seiner Festnahme Widerstand geleistet und zwei Polizisten verletzt. Der 19-Jährige biss einem Polizisten in die Hand und verdrehte einer Kommissarin die Finger. Der Polizist wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Kreuzberg: 19-Jähriger soll Mädchen sexuell belästigt haben

Der 19-Jährige soll am Eingang eines Grillrestaurants an der Skalitzer Straße eine 15-Jährige sexuell belästigt haben. Ein 59-Jähriger, der das beobachtet haben will, stieß den Mann zur Seite und soll daraufhin von ihm ins Gesicht geschlagen worden sein.

Der 19-Jährige entfernte sich daraufhin. Als die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, erkannten die Zeugen und Geschädigten den Mann in unmittelbarer Nähe wieder. Als die Polizisten ihn ansprachen, flüchtete er in die Wiener Straße. Dort konnte er gestellt werden.

19-Jähriger beschädigt in Polizeigewahrsam eine Tür

Bei der Festnahme leistete er Widerstand und verletzte die Polizisten. Mit einem Gefangenentransporter brachten weitere Einsatzkräfte den Mann in ein Gewahrsam. Dort soll er noch eine Tür beschädigt haben. Nach einer durchgeführten Blutentnahme verblieb der 19-Jährige dort. Freitagfrüh um sechs Uhr wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun unter anderem wegen sexueller Belästigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung verantworten.