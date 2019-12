Matthias Kollatz: Berlin soll „Stadt für alle“ werden

Berlin war „arm, aber sexy“ und wird für Matthias Kollatz (SPD) 2030 nun „normal, weltoffen und sexy“. Zum Jahreswechsel hat der Finanzsenator seine Vision für Berlin vorgelegt. Für Matthias Kollatz wird Berlin demnach einen „besseren Weg als London, Paris, Dublin und Amsterdam finden“, damit Menschen mit einem durchschnittlichen Gehalt „auch zukünftig in Berlin ein – wenn auch bescheidende – Wohnung bezahlen und nicht nur ein Zimmer“.

Möglich werden soll dieses durch einen „Dreiklang wie Bauen, Kaufen, Deckeln“, also ein höheres Angebot, mehr öffentliche Wohnungen, aber auch gesetzliche Maßnahmen, um die Miete „nahe an die Steigerung der Arbeitseinkommen zu koppeln“. Berlin soll „eine Stadt für alle“ werden und das heißt für ihn „zuvorderst eine Stadt für ‚Normalos‘, mit mehr Platz für Fußgänger in der „Innen-Stadt“, mit mehr öffentlichem Nahverkehr und einer „Charmeoffensive“ für diesen.

Die größten Entwicklungen werden sich seiner Vision zufolge nicht mehr in der Innenstadt, sondern außerhalb des S-Bahnrings vollziehen.