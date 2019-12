Wer wird Berliner des Jahres? Das sind die Kandidaten

Petrenko, Kirill (47), Chefdirigent. Im August trat der Russe die Nachfolge von Sir Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern an. Und begeisterte die Zuhörer von Beginn an.

Mehrling, Katharine (45), Sängerin. Die Künstlerin begeisterte an der Komischen Oper und in Soloprogrammen, wurde so zur Stimme der Stadt. 2019 schrieb sie ein Lied auf Berlin.

Mensah-Schramm, Irmela (74), Aktivistin. Unermüdlich entfernt die Seniorin Hassbotschaften in der Öffentlichkeit. Auch wenn sie dabei mit dem Gesetz in Konflikt kommt.

Matthes, Ulrich (60), Schauspieler. Glänzt am Deutschen Theater. Wurde 2019 Präsident der Deutschen Filmakademie und will, dass sich die Institution auch politisch positioniert.

Hoss, Nina (44), Schauspielerin. In den Kino-Filmen „Das Vorspiel“ und „Pelikanblut“ beeindruckte sie in der Hauptrolle, wurde 2019 zudem Mitglied der Oscar-Academy.

Fischer, Urs (53), Trainer. Führte den 1. FC Union in die erste Fußball-Bundesliga und versetzte die Fans in einen Freudentaumel. Sein Team bietet auch Spitzenvereinen Paroli.

Sie haben entschieden: Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Berliner des Jahres 2019 sind ausgewählt. Hier stellen wir Ihnen 50 Menschen vor, die in diesem Jahr Großes in unserer Stadt geleistet haben. Auffällig: Die Leser und Mitarbeiter der Berliner Morgenpost haben erneut für etliche Berliner votiert, die sich durch bürgerschaftliches Engagement hervorgetan haben.

Mehrere Leser haben für unseren Ehrenpreis den Polizisten Ferrid Brahmi vorgeschlagen, der beim tödlichen Messerangriff auf den Mediziner Fritz von Weizsäcker versucht hat, den Täter abzuwehren und dabei selbst schwer verletzt wurde. Der Kriminalkommissar war zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst. Zivilcourage zeigt auch Heinz Ostermann, der von Rechtsextremen angefeindet wird.

Berliner des Jahres: Drei ehemalige Preisträger erneut nominiert

Nicht unter den Nominierten ist Dieter Puhl von der Stadtmission. Viele Leser haben wieder sein Engagement für obdachlose Menschen hervorgehoben, doch wurde Dieter Puhl erst 2018 als Berliner des Jahres ausgezeichnet. Mit Andreas Knieriem, Frank Zander und Jenny De la Torre haben es indes drei ehemalige Preisträger erneut auf die Liste geschafft.

Etliche Leser wünschen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) den Titel, loben ihre Tatkraft und Bescheidenheit. Auch Vertreter der Kultur wurden genannt, vor allem, wenn sie künstlerisches und gesellschaftspolitisches Engagement verbinden wie etwa Filmakademie-Präsident Ulrich Matthes oder Friedrichstadt-Palast-Intendant Berndt Schmidt.

Jetzt entscheidet die Expertenjury

Nun trifft unsere Expertenjury die endgültige Entscheidung. In den kommenden Tagen sucht sie aus den Kandidaten die Berlinerin oder den Berliner des Jahres 2019 aus, außerdem diejenigen, die es in die „Top Ten“ geschafft haben. Auf wen die Wahl gefallen ist, verraten wir Ihnen am 2. Januar in der Morgenpost.

Das sind die Jurymitglieder der Berliner Morgenpost

Christine Richter, Chefredakteurin

Torsten Kroop, stellvertr. Chefredakteur

Gilbert Schomaker, stellvertr. Chefredakteur

Görge Timmer, Geschäftsführer

Felix Müller, Ressortleiter Kultur und BIZ

Andreas Abel, freier Autor

Das sind die bisherigen Preisträger

Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo (2018)



Andreas Knieriem, Direktor des Zoologischen Gartens und des Tierparks (2017)



Pal Dardai, Trainer der Fußball-Bundesligisten von Hertha BSC (2016)



Philipp Bertram, Flüchtlingshelfer in der Notunterkunft Rathaus Wilmersdorf (2015)



Marc und Christopher Bauder, die Schöpfer der Lichtgrenze zum Mauerfall (2014)



Sabine Lisicki, Tennisspielerin und Wimbledon-Finalistin (2013)

Robert Harting, Diskuswerfer, Olympiasieger, mehrfacher Welt- und Europameister (2012)



Monika Schultz – stellvertretend für alle, die in Berlin Zivilcourage gezeigt haben (2011)



Heinz Buschkowsky (SPD), Bezirksbürgermeister von Neukölln (2010)



Peter Fox, Musiker, ausgezeichnet für sein Album „Stadtaffe“(2009)



Frank Zander, Entertainer, kümmert sich um Arme und Obdachlose (2008)



Thomas Dörflein, Tierpfleger, Ziehvater von Eisbär Knut (2007). Dörflein starb 2008



Jenny De la Torre, Ärztin, leistet medizinische Hilfe für Wohnungslose (2006)



Hans Wall, Unternehmer und Mäzen, Förderer etlicher Projekte, verstorben 2019 (2005)



Peter Raue, Kulturförderer, holte die MoMA Ausstellung nach Berlin (2004) .