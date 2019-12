U-Bahn Berlin: CDU-Fraktion fordert Express-U-Bahnen - das sagt die BVG

Die S-Bahn lässt schon Expresszüge fahren. Die CDU-Fraktion fordert, dass die BVG auch Expresszüge einsetzt. Doch geht das so einfach?

Die Berliner CDU-Fraktion setzt sich für Expresszüge auch bei den U-Bahnen ein. Sie sollten die wichtigsten Bahnhöfe so verbinden, dass man schneller unterwegs sein könne, sagte Fraktionschef Burkard Dregger der Deutschen Presse-Agentur.

Die Express-U-Bahnen sollen dafür einzelne Haltestellen auslassen. „Man kommt also schneller von A nach C und überspringt B, um so die Geschwindigkeit zu erhöhen“, erklärte der Oppositionspolitiker.

Strecken für Express-U-Bahnen sind noch unklar

Für welche Strecken das infrage kommt, solle im Detail noch geprüft werden, sagte Dregger. „Wenn der öffentliche Nahverkehr nicht nur sicher, sauber und klimafreundlich, sondern auch schnell wird, ist das Umsteigen vom Auto auf den Nahverkehr attraktiver. Deswegen wollen wir, dass der öffentliche Nahverkehr schneller wird, und darum sollten wir dem Vorbild der S-Bahn folgen und auch bei U-Bahnen Expresszüge prüfen.“

S-Bahn hat wieder Expresszüge eingeführt

Die Berliner S-Bahn hat mit Beginn des neuen Fahrplans Mitte Dezember nach langer Zeit wieder Expressfahrten eingeführt. So kommen auf der S3 (Erkner-Spandau) zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof zusätzliche Züge zum Einsatz, die an mehreren Bahnhöfen durchfahren. Das verkürzt die Fahrzeit auf der Strecke um drei Minuten.

Einsatz von Express-Zügen bei der U-Bahn schwieriger

Ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sagte, bei den U-Bahnen seien die Taktabstände deutlich kürzer als bei den S-Bahnen. Das mache den Einsatz von Expresszügen schwieriger. Am einfachsten sei es im Fall der X-Busse, die einen an allen Haltestellen stoppenden Bus einfach überholen könnten.