Matthias Kollatz: Berlin ist 2030 "die Stadt der Talente"

Berlin war „arm, aber sexy“ und wird für Matthias Kollatz 2030 nun „normal, weltoffen und sexy“.

Auf acht dicht beschriebenen Seiten legt der Berliner Finanzsenator seine Vision für Berlin dar, über die der Tagesspiegel zuerst berichtet hatte.

Für Matthias Kollatz wird Berlin auch einen „besseren Weg als London, Paris, Dublin und Amsterdam finden“, damit Menschen mit einem durchschnittlichen Gehalt „auch zukünftig in Berlin ein – wenn auch bescheidende – Wohnung bezahlen" können "und nicht nur ein Zimmer“. Möglich werden soll dieses durch einen „Dreiklang wie Bauen, Kaufen, Deckeln“, also ein höheres Angebot, mehr öffentliche Wohnungen, aber auch gesetzliche Maßnahmen, um die Miete „nahe an die Steigerung der Arbeitseinkommen zu koppeln“.

Berlin soll „eine Stadt für alle“ werden und das heißt für ihn „zuvorderst eine Stadt für ‚Normalos‘, mit mehr Platz für Fußgänger in der „Innen-Stadt“, mit mehr öffentlichem Nahverkehr und einer „Charmeoffensive“ für diesen.

Vier Millionen Menschen werden in Berlin 2030 wohnen und dank der jährlich entstehenden 30.000 neuen Arbeitsplätze wird die Arbeitslosigkeit unter vier Prozent sinken.

Der "Krieg um die Talente“ wird mit „Geld, Drohung und Attraktivität“ ausgetragen. Das vergleichsweise arme Berlin „kann gegen Geld und Drohung nur mit Weltoffenheit gewinnen“. Talente anziehen will er mit einem „Öko-System“, in dem man „neues zulässt“, Ideen verfolgen kann und Fremden erlaubt, Berlin „zu dem Platz zu machen, an dem sie neues erdenken und umsetzen“ – bei erschwinglichen Lebenshaltungskosten.

Für Mattias Kollatz hat Berlin die Chance, „2030 in Europa und der Welt ‚vorne mitzuspielen’“ - und bis dahin „Dinge anders und besser als anderswo zu tun.